Další kolaps favoritů na French Open. Končí i americká obhájkyně trofeje

Americká tenistka Coco Gauffová titul na Roland Garros neobhájí. Čtvrtá hráčka světového žebříčku ve třetím kole prohrála 6:4, 6:7 a 4:6 s Anastasií Potapovovou z Rakouska.
Dvaadvacetiletá Gauffová s bývalou ruskou reprezentantkou prohrála za dvě hodiny a 39 minut. Ve druhém setu ještě vymazala ztrátu 1:4, pak ale opět převzala kontrolu na zápasem Potapovová.
Gauffová v Paříži usilovala o třetí grandslamový triumf. Vedle loňského French Open ovládla už v roce 2023 US Open.
Aktualizujeme
USA chtějí urychlit stažení jednotek z Evropy, spojencům to brzy oznámí
Spojené státy plánují urychlit stažení svých jednotek z evropských základen. Dnes to na webu uvedl německý nedělník Welt am Sonntag s odvoláním na zdroje z amerického ministerstva obrany. Konkrétní plány chce Pentagon v příštích týdnech v sídle NATO v Bruselu představit evropským partnerům, dodal list.
Komunisté mají nového předsedu. "Konec Konečné je výrazná ztráta," míní expert
Novým předsedou KSČM se stal dosavadní stranický mluvčí Roman Roun. Na uzavřeném sjezdu v pražském Top Hotelu podle informací ČTK porazil dnes ve druhém volebním kole místopředsedu komunistické strany Milana Krajču. Roun vystřídal v čele KSČM europoslankyni Kateřinu Konečnou.
Baník se po další drtivé výhře nad Táborskem zachránil v první lize
Fotbalisté Baníku Ostrava v odvetě barážového dvojzápasu zvítězili 5:0 na hřišti Táborska a udrželi se v první lize. Slezané navázali na úvodní domácí výhru 3:0. Dnes je poslal do vedení v 25. minutě Karel Pojezný a ještě do poločasu zvýšil Vít Škrkoň. Po změně stran se prosadili Marek Havran, Daniel Holzer a podruhé Škrkoň.
Strávila pět let v drsném vězení. „Vždy jsem byla svobodná,“ říká sokyně diktátora
Když v roce 2020 celý svět sledoval běloruský boj o svobodu po zfalšovaných volbách, byla Maryja Kalesnikavová u toho jako jedna z hlavních aktérek. Během protestů vedla opozici, režim ji následně po jejich potlačení chtěl odvézt ze země. Ona roztrhala pas a do poloviny loňského prosince byla ve vězení. Američané tehdy domluvili propuštění výměnou za zmírnění sankcí na hnojiva.
Komunisté budou na neveřejném sjezdu v Praze volit nástupce Konečné
O funkci předsedy KSČM se utkají v druhém volebním kole na pražském sjezdu stranický mluvčí Roman Roun a dosavadní místopředseda Milan Krajča.