Další grandslamový úspěch Krejčíkové? Věřím jí, je konzistentní, hlásí Heninová

Rok 2021 nastavil pro české tenistky vysokou laťku. Co velká akce to špičkový výkon minimálně jedné z nich. A začátek nové sezony fanoušky opět navnadil, Barbora Krejčíková to dotáhla do finále podniku v Sydney, a tak bude i podle odborníků jednou z favoritek startujícího Australian Open.

Tradičně agresivní slunce nad areálem Melbourne Park tentokrát v posledních dvou týdnech zahalil mrak v podobě kauzy srbské světové jedničky Novaka Djokoviče. Jeho opakovaně rušená víza kvůli výjimce z očkování zatlačila do pozadí fakt, že se přiblížil první ze čtyř tenisových svátků.

Z českého pohledu přitom nabízí atraktivní příběhy i bez dalších bližších studií Djokovičova případu. Tím prvním je úvod sezony loňské největší skokanky Barbory Krejčíkové.

Tenistka z Ivančic na podzim trpěla vyčerpáním z životní jízdy, v prosinci dokonce onemocněla a do kolotoče WTA naskočila až tento týden v Sydney. To jí ale nakonec vůbec nevadilo, u protinožců začala skvělým výkonem, který ji dotáhl do finále. V něm jen o pár míčů ve zkrácené hře třetího setu podlehla Španělce Paule Badosaové.

"Krejčíková je zjevně hodně konzistentní hráčkou. Loni byla velkým překvapením stejně jako vítězka US Open Emma Raducanuová, ale té třeba vůbec nevěřím, že by mohla něco podobného letos zopakovat. To Krejčíková mou důvěru má," prohlásila expertka Eurosportu a bývalá královna světového tenisu Justine Heninová.

Česká tenistka bude prý i podle dalších expertů patřit k hlavním favoritkám úvodního grandslamu sezony. Redaktor webu Tennis.com Steve Tignor tipuje, že to vítězka posledního French Open dotáhne až do semifinále, kde už nebude stačit na Japonku Naomi Ósakaovou.

Má to jeden háček. Když připustíme obvykle nevídaný jev, že by všechny papírové favoritky zápasů splnily svou úlohu, čekal by Krejčíkovou ve čtvrtfinále další duel s Badosaovou, se kterou má po sobotě nepříznivou bilanci 0:3.

"Nikdy to není snadné hrát proti kamarádce takový finálový zápas. Obě jsme tlačili na své limity. Nakonec rozhodly malé detaily. Bára hraje agresivně, skvěle si otvírá kurt pro úder, je talentovaná. Tohle vítězství mi dodá sebevědomí pro grandslam," věří Španělka.

I když se to českými jmény v první stovce žebříčku WTA jen hemží, jejich další průniky do posledních kole Australian Open by byly spíše překvapením. Vždyť zraněné Karolíny Plíšková a Muchová do Melbourne ani neodletěly.

Jednadvacátá hráčka světa Petra Kvitová se zase na přípravných turnajích nechala slyšet, že nadcházejících 12 měsíců bere jako boj a tenis si během něj pokusí hlavně užívat, než že by měla nějaké vysoké ambice.

Její krajanka levačka Markéta Vondroušová s odřenýma ušima pronikla v grandslamovém pavouku mezi nasazené, ale zatím se letos s krajankou Terezou Martincovou chytila především v deblu. V Adelaide si zahrály bitvu o titul, ze které ale odešly jako poražené.

Tentokrát by měl české fanoušky ale zajímat i mužský pavouk. Kvalifikací se totiž protloukly dvě mladé naděje Tomáš Macháč a Jiří Lehečka, kteří budou chtít ukázat, že to s tím českým mužským tenisem začíná být zase trochu lepší.

Zatímco na Lehečku čeká velký výzva v podobě bitvy s někdejším třetím hráčem světa Grigorem Dimitrovem, Macháč zkusí přejít přes nenasazeného Juana Manuela Cerúndoloa z Argentiny.