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Sport

Další český tenisový talent na vzestupu. Kumstát vyhrál v Liberci a poskočí žebříčkem

ČTK

Jan Kumstát vyhrál jako třetí Čech antukový challenger v Liberci. Devatenáctiletý tenista porazil ve finále za hodinu druhého nasazeného Gonzala Buena z Peru 6:3, 6:1 a navázal na triumfy Jiřího Lehečky z roku 2022 a Jiřího Veselého, který Svijany Open ovládl v premiérovém ročníku 2013.

Jan Kumstát, tenista, sportovec, challenger UniCredit Czech Open, 33. ročník
Jan Kumstát na tenisovém challengeru mužů UniCredit Czech Open, 1. června 2026, Prostějov.,Image: 1107091469, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no , Credit line: ČTK / Peřina LuděkFoto: Peřina Luděk – ČTK / Peřina Luděk
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Kumstát startoval v Liberci na volnou kartu. Turnaj začal výhrou nad nasazenou jedničkou Zdeňkem Kolářem a nezastavili ho pak ani další čtyři soupeři. Premiérovou účast ve finále challengeru proměnil v trofej a ve světovém žebříčku se z 508. místa posune na 336. pozici.

Opřít se dnes mohl o servis, neprohrál si jej ani jednou. Obhájci titulu Buenovi nabídl jediný brejkbol a v pátém gamu úvodního setu ho odvrátil. Dal i šest es.

"Cítil jsem se dneska strašně dobře a bylo to vidět na kurtu," pochvaloval si předloňský finalista juniorky na Australian Open do kamery Sporty TV.

Tenisový challenger Svijany Open v Liberci (antuka, dotace 97.640 eur):

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Dvouhra - finále:

Kumstát (ČR) - Bueno (2-Peru) 6:3, 6:1.

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