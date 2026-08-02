Další český tenisový talent na vzestupu. Kumstát vyhrál v Liberci a poskočí žebříčkem

Jan Kumstát vyhrál jako třetí Čech antukový challenger v Liberci. Devatenáctiletý tenista porazil ve finále za hodinu druhého nasazeného Gonzala Buena z Peru 6:3, 6:1 a navázal na triumfy Jiřího Lehečky z roku 2022 a Jiřího Veselého, který Svijany Open ovládl v premiérovém ročníku 2013.
Kumstát startoval v Liberci na volnou kartu. Turnaj začal výhrou nad nasazenou jedničkou Zdeňkem Kolářem a nezastavili ho pak ani další čtyři soupeři. Premiérovou účast ve finále challengeru proměnil v trofej a ve světovém žebříčku se z 508. místa posune na 336. pozici.
Opřít se dnes mohl o servis, neprohrál si jej ani jednou. Obhájci titulu Buenovi nabídl jediný brejkbol a v pátém gamu úvodního setu ho odvrátil. Dal i šest es.
"Cítil jsem se dneska strašně dobře a bylo to vidět na kurtu," pochvaloval si předloňský finalista juniorky na Australian Open do kamery Sporty TV.
Tenisový challenger Svijany Open v Liberci (antuka, dotace 97.640 eur):
Dvouhra - finále:
Kumstát (ČR) - Bueno (2-Peru) 6:3, 6:1.
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