Další Češka už oslňuje na elitním okruhu. A hned ji čeká souboj s krajankou

Viďmanová si připsala cenný skalp. Oslnila výhrou nad sedmou nasazenou Američankou Alycií Parksovou, již porazila 6:2, 6:4.
Dvaadvacetiletá Češka už v této sezoně získala tři tituly na nižším okruhu ITF a ve světovém žebříčku figuruje na 161. místě.
Favorizovanou Parksovou, jíž patří v pořadí WTA 58. příčka, přehrála za necelou hodinu a půl.
Bartůňková, která v hlavní soutěži startuje na divokou kartu, přehrála italskou kvalifikantku Nicole Fossaovou Huergovou 6:4, 6:2.
Devatenáctiletá Bartůňková, která je v rankingu na 228. pozici, má z turnajů kategorie ITF letos na kontě rovněž tři trofeje.
V duelu s Fossaovou Huergovou splnila roli mírné favoritky a připsala si druhou výhru na okruhu WTA.
Tenisový turnaj žen v Guadalajaře (tvrdý povrch, dotace 1,064.510 dolarů):
Dvouhra - 1. kolo: Viďmanová (ČR) - Parksová (7-USA) 6:2, 6:4, Bartůňková (ČR) - Fossaová Huergová (It.) 6:4, 6:2.
Tenisový podzim na CANAL+ Sport
Závěrečnou fázi sezony na WTA Tour můžete sledovat v přímých přenosech CANAL+ Sport. Největšími lákadly jsou v září a říjnu obří "tisícovky" v Pekingu a Wu-chanu a v listopadu pompézní WTA Finals v Rijádu. Česko bude na Turnaji mistryň reprezentovat skvělá deblistka Kateřina Siniaková, živé vysílání opentlí expertní studia s účastí zajímavých hostů.