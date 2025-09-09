Tenis

Další Češka už oslňuje na elitním okruhu. A hned ji čeká souboj s krajankou

před 54 minutami
Česká tenistka Darja Viďmanová zvládla na turnaji v Guadalajaře po kvalifikaci i první kolo a připsala si premiérový úspěch na okruhu WTA Tour v kariéře. O postup do čtvrtfinále se utká s krajankou Nikolou Bartůňkovou, jež rovněž na úvod nezaváhala.
Sestřih utkání Viďmanová - Parksová | Video: CANAL+ Sport

Viďmanová si připsala cenný skalp. Oslnila výhrou nad sedmou nasazenou Američankou Alycií Parksovou, již porazila 6:2, 6:4. 

Dvaadvacetiletá Češka už v této sezoně získala tři tituly na nižším okruhu ITF a ve světovém žebříčku figuruje na 161. místě.

Favorizovanou Parksovou, jíž patří v pořadí WTA 58. příčka, přehrála za necelou hodinu a půl.

Bartůňková, která v hlavní soutěži startuje na divokou kartu, přehrála italskou kvalifikantku Nicole Fossaovou Huergovou 6:4, 6:2.

Devatenáctiletá Bartůňková, která je v rankingu na 228. pozici, má z turnajů kategorie ITF letos na kontě rovněž tři trofeje.

V duelu s Fossaovou Huergovou splnila roli mírné favoritky a připsala si druhou výhru na okruhu WTA.

Tenisový turnaj žen v Guadalajaře (tvrdý povrch, dotace 1,064.510 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo: Viďmanová (ČR) - Parksová (7-USA) 6:2, 6:4, Bartůňková (ČR) - Fossaová Huergová (It.) 6:4, 6:2.

Sestřih utkání Bartůňková - Fossaová Huergová | Video: CANAL+ Sport

