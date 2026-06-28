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Sport

Další Češka probouzí Wimbledon. Trávu nechtěla ani vidět, teď bude v centru pozornosti

Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch
Miroslav Harnoch

Šla si jasně za svým. Postupnými krůčky si česká tenistka s moskevskými kořeny Darja Viďmanová proklestila cestu do první stovky žebříčku. Poprvé v kariéře si tak zahraje hlavní fázi Wimbledonu a vzhledem k losu to bude opravdová lahůdka.

TENNIS: MAR 17 Miami Open
Darja Viďmanová Foto: Profimedia – Chris Arjoon/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia
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Spousta českých fanoušků ji pořádně ještě nezná, přestože jí je už 23 let. Viďmanová se totiž narodila v Moskvě a do České republiky se přestěhovala až v pěti letech.

Zvolila cestu americké univerzity, kde v Georgii studovala finančnictví a zároveň hrála tamní univerzitní tenisovou soutěž. A nevedla si vůbec špatně, s Georgia Bulldogs posbírala tituly ve dvouhře, čtyřhře i v týmové soutěži.

Teď se úspěšně sune vzhůru i žebříčkem WTA. Před Wimbledonem ovládla portugalský turnaj z kategorie WTA 125 a vyskočila už na 90. místo rankingu.

„Mám velkou radost, znamená to pro mě velký krok. Jsem ráda, že hraju rovnou hlavní soutěž, protože kvalifikace jsou těžké. Teď mám na Wimbledonu velké cíle,“ přiznala v rozhovoru pro Tenisový svět Viďmanová.

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Jenže tehdy ještě nevěděla, jak těžkou výzvu jí páteční los přichystá. V úvodním zápase se totiž střetne s finalistkou turnaje v Berlíně, jednou z favoritek a nasazenou čtyřkou Jessicou Pegulaovou.

„Pro šampionku z univerzity v Georgii to ale bude velká příležitost se tenisově ukázat,“ nechal se slyšet americký tenisový novinář Randy Walker.

Viďmanová přitom trávu zrovna dvakrát nemusí, po semifinále na turnaji ITF v Ilkley odcestovala před Wimbledonem raději do zmíněného Portugalska, kde se hrálo na tvrdém povrchu.

„Před pěti lety jsem hrála juniorský Wimbledon a loni jsem odehrála jeden turnaj na trávě v Americe, ale moc se mi tam nedařilo a upřímně jsem se na trávu moc netěšila,“ překvapila.

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Vzhledem ke své výšce se ale hodně opírá o servis. „A ten na trávě funguje. Nízko to tam skáče, takže si musím dávat pozor, abych chodila hodně do kolen. A daleko víc fungují čopy. Moc se mi na trávu nechtělo, ale nakonec se mi v Ilkley hrálo dobře,“ vysvětlila, proč na ni nakonec změnila názor.

Spolu s Viďmanovou se v hlavní soutěži Wimbledonu od pondělka představí dalších 13 českých tenistů a tenistek.

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