Čtyřicáté grandslamové čtvrtfinále pro Nadala. Jednička Strýcová ve čtyřhře dohrála

před 29 minutami

Španělský tenista Rafael Nadal porazil na US Open Chorvata Marina Čiliče 6:3, 3:6, 6:1, 6:2 a na grandslamu postoupil do čtvrtfinále pojedenácté z posledních dvanácti startů a po čtyřicáté v kariéře. Nyní jej čeká Argentinec Diego Schwartzman, který vyřadil šestého nasazeného Alexandera Zvereva z Německa ve čtyřech setech 3:6, 6:2, 6:4 a 6:3.

Nadal první vážný test v turnaji zvládl, ačkoli o druhý set přišel kvůli pasivitě a výborným úderům Čiliče. I golfista a kamarád Nadala Tiger Woods v hledišti kroutil hlavou, ale poté mu španělský trojnásobný vítěz US Open ukázal své kvality.

Levoruký Nadal zvedl diváky ze sedadel v koncovce. Doběhl volej Chorvata mířící ven z kurtu a míč poslal vedle sítě přesně do rohu. "Je to jednoduché popsat, a těžší zahrát. Byla to jediná možnost, jak výměnu vyhrát," usmíval se Nadal. Připravil si mečbol, který vzápětí 37. vítězným úderem zápasu proměnil.

"Ze začátku mě hodně tlačil, každý míč odpaloval rázně a já stál na return daleko. Po druhém setu jsem si řekl, že to musím změnit, jinak bude mít zápas ve svých rukou. Začal jsem returnovat víc do kurtu a vyplatilo se mi to," liboval si Nadal.

Schwartzmanovi pomohlo v klání se Zverevem nevhodné chování Němce, který ve druhé sadě za stavu 2:4 dostal dvě varování za napálení míče do hlediště a nadávky, kvůli čemuž přišel o podání. Zverev navíc zaznamenal 17 dvojchyb.

"Dal mi díky tomu hodně příležitostí a bylo by hříchem je nevyužít. Return je mou silnou stránkou, hodně si na něj věřím a vedl jsem si dobře," pochválil se dvacátý nasazený Schwartzman.

Po utkání si myslel, že jeho příštím soupeřem bude Ital Matteo Berrettini. "Hráli jsme zároveň, na velké obrazovce dávali, jak má mečbol, tak jsem si říkal: Zase on! Prohrál jsem s ním ze tří mečbolů ve Wimbledonu," řekl Argentinec.

Až později zjistil, že ho čeká Nadal, se kterým v sedmi vzájemných zápasech uhrál pouhé dva sety. "Bude to chtít rány na lajnu a využít šance," uvedl Schwartzman.

Berettini je po 42 letech prvním Italem ve čtvrtfinále US Open

Zmiňovaný Berrettini je prvním Italem ve čtvrtfinále US Open po 42 letech. Berrettini prožívá životní sezonu, v žebříčku má zaručený průlom do světové dvacítky a zkusí navázat na Corrada Barazzuttiho a projít v New Yorku i do semifinále.

Třiadvacetiletý Berrettini postoupil na grandslamu poprvé do čtvrtfinále po osmifinálové výhře 6:1, 6:4 a 7:6 nad Rusem Andrejem Rubljovem. O semifinále se ve středu utká s Francouzem Gäelem Monfilsem, který si hravě poradil za méně než hodinu a půl se Španělem Pablem Andújarem 6:1, 6:2 a 6:2.

"Je to bláznivé. Vracím se po zranění, nic jsem od sebe nečekal. Do letoška jsem tady nevyhrál ani zápas a teď čtvrtfinále," řekl Berrettini. Účastí ve čtvrtfinále navázal na současného italského daviscupového kapitána Barazzuttiho, který v roce 1977 ještě na antuce prohrál až v semifinále s Jimmym Connorsem z USA.

"Bylo neuvěřitelné vidět moji rodinu a členy realizačního týmu se po mečbolu smát a zároveň plakat," řekl letošní vítěz turnajů na antuce v Budapešti a na trávě ve Stuttgartu.

Nyní září na newyorském betonu. "Před antukovou sezonou byla mým nejlepším povrchem antuka, pak tráva a teď to je beton," smál se Berrettini.

Rubljov před US Open zdolal v Cincinnati Švýcara Rogera Federera a ve 2. kole Flushing Meadows Řeka Stefanose Tsitsipase. Berrettini ho ale zastavil 37 vítěznými údery, z toho sedmnácti z forhendu.

"Moje zbraně fungovaly," lebedil si Ital, jehož servis létá rychlostí 220 km/h. "Jsem z Říma jako Adriano Panatta, a když mi bylo šestnáct, tak předpovídal, že budu mít pořádnou ránu. A legendě musíte věřit," prozradil Berrettini.

K přechodu na síť účinně využívá čopovaný bekhend, který se naučil z donucení. "V sedmnácti jsem si zranil levé zápěstí a nemohl tři měsíce hrát obouručně," vysvětlil, že neměl jinou volbu a piloval čop. "A teď se to hodí," doplnil Berrettini.

Třináctého nasazeného a o devět let mladšího Monfilse Ital v juniorských letech sledoval. "Je to skvělý atlet, až potom tenista, ale i ten je dobrý. Ale jeho pohyb a výskoky jsou senzační. Bude to boj," očekával Berretttini.

Strýcová ve čtyřhře dohrála ve třetím kole

Světová deblová tenisová jednička Barbora Strýcová skončila ve čtyřhře na US Open ve 3. kole. Wimbledonské vítězky Strýcová se Sie Šu-wej z Tchaj-wanu nestačily stejně jako na Roland Garros na Ljudmilu Kičenokovou a Jelenu Ostapenkovou a s ukrajinsko-lotyšským párem prohrály 4:6 a 3:6.

"Soupeřky nás úplně přehrály. Když to sedne Ostapenkové, tak to střílí z jakéhokoliv úhlu kurtu. Zkoušely jsme tentokrát všechno, jenže ona prakticky všechno vracela a zabíjela. I proto jsme se do zápasu nemohly dostat," hodnotila Strýcová, kterou Ostapenková nastřelila smečí do zad stejně jako forhendem Sie Šu-wej.

Tchajwanka navíc hrála od druhé hry s nataženým tříslem, kvůli kterému se nechala ošetřovat. "Pro jistotu si to nechala ovázat, aby jí to víc nebolelo. Během zápasu si už ani nestěžovala a neovlivnilo nás to," prohlásila Češka.

V Paříži i v New Yorku podlehly Kičenokové a Ostapenkové ve stejné fázi. "Tentokrát jsme to odehrály o trochu lépe. Ony ale obecně nejsou pár, proti kterému hráváme rády, protože se proti nim nikdy nedostaneme do rytmu," uznala Strýcová.

Od triumfu v londýnském All England Clubu je Strýcová deblovou jedničkou. "Lidi si to uvědomují, někdo mi i pogratuluje. To je moc hezké. Soupeřky proti mně ale chtějí předvést svůj nejlepší výkon, protože přede mnou už nikdo lepší není," uvedla třiatřicetiletá hráčka, jež může po US Open o první místo přijít.

Dostat se před ní můžou Francouzka Kristina Mladenovicová s Maďarkou Tímeou Babosovou, k tomu ale potřebují závěrečný grandslam sezony poprvé vyhrát. Strýcová se Sie Šu-wej si jako první pár sezony zajistily start na Turnaji mistryň. Účast v Šen-čenu měly jistou už před zápasem třetího kola.