Čtyři měsíce chodila o berlích, teď se nástupkyně Sereny zase probudila a likviduje české šampionky

před 1 hodinou

Kvůli operaci chodidla Sloane Stephensová téměř rok nehrála. Nyní se americká tenisová naděje vrátila na kurty s velkou parádou. V Torontu i díky likvidaci českých šampionek prošla až do semifinále a v Cincinnati pokračuje v nastaveném trendu.

Cincinnati - Měla skvěle našlápnuto. Kde kdo v ní viděl novou Serenu Williamsovou, loni se ovšem americká tenistka Sloane Stephensová zranila tak, že ji nucená roční pauza poslala až na konec první tisícovky žebříčku. Teď se ale čtyřiadvacetiletá hráčka vrátila zpátky a mete před sebou i ty největší hvězdy včetně těch českých.

Před pěti lety platila za největší zjevení v americkém tenise. Dcera plavkyně a amerického fotbalisty uchvátila fanoušky silovým agresivním tenisem, který znali snad jen od sester Williamsových. A Stephensová ještě jako teenagerka nadšeně hlásila, že právě Serena a Venus platí za její největší vzory.

"Obě vyhrávaly grandslamy, byly to pro mě bohyně. Hlavně Serena je nejspíš ta nejlepší tenistka světové historie," nešetřila jako teenagerka chválou na adresu o jedenáct let starší krajanky.

Ve čtvrtfinále Australian Open 2013 už se zdálo, že dochází ke střídání generací. Stephensová v boji o postup do poslední čtyřky smetla právě Serenu a upoutala tím na sebe ještě větší pozornost. Na konci roku už poskočila na 11. místo žebříčku.

Poté ještě vyhrála čtyři turnaje WTA, ale do absolutní špičky nepronikla. Loni ji zastavilo zranění chodidla, které si způsobila na turnaji v Kanadě. Zpráva lékařů nebyla potěšující, musela na operaci.

"Nemohla jsem dělat vůbec nic, 15 týdnů jsem chodila jen o berlích, na nohu jsem se nemohla postavit, natož chodit," vzpomíná nyní tenistka z Floridy.

Turnaje nemohla hrát téměř rok a propadala se žebříčkem. Zastavila se až na konci první tisícovky. "Když už jsem se dostala na kurt, abych si konečně zahrála, nemohla jsem běhat naplno, trvalo to dlouho, " dodává Stephensová.

Poprvé se vrátila na wimbledonskou trávu, kde se ale pakoval hned v prvním kole po porážce s krajankou Alison Riskeovou. Ani první přechod na beton jí úplně nevyšel, ve Washingtonu dostala od Simony Halepové dokonce kanára.

Až když uzavřela kruh a rozehrála turnaj v Kanadě, kde její zdravotní trable začaly, pořádně se rozjela. Vedle Němky Angleique Kerberové přemohla i Petru Kvitovou a Lucii Šafářovou. Stopku ji pak až v semifinále vystavila Dánka Caroline Wozniacká.

"Je super být zpátky. Myslím, že mou výhodou je, že já jsem čerstva a hladová po tenise, zatímco ostatní holky už v téhle části sezony lapou po dechu a mají toho dost," uvažuje Stephensová v čem tkví kouzlo jejího vzestupu.

Žádné body neobhajuje, a tak bleskově stoupá žebříčkem, nyní už se blíží první stovce a i v Cincinnati, kam dostala divokou kartu dokazuje, že její výsledky z Toronta nebyly náhodné. V prvním kole opět přehrála Šafářovou a nyní ji čeká pro změnu odveta s Kvitovou (online přenos můžete sledovat kolem 22. hodiny ZDE).

"S Petrou to nikdy není lehké, je to levačka, proti kterým toho moc odehráno nemám. Navíc je to opravdu skvělá hráčka, rozhodně se opět těším," uvedla Stephensová o dvojnásobné wimbledonské šampionce.