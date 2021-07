Čtyřhru v Praze ovládly Bouzková s Hradeckou. Ta má na kontě už 26 deblových titulů

Tenistky Lucie Hradecká a Marie Bouzková získaly na Livesport Prague Open druhý společný titul ve čtyřhře. V dnešním finále v pražské Stromovce porazily 7:6, 6:4 turnajové jedničky Slovenku Viktórii Kužmovou a Ninu Stojanovičovou ze Srbska.

Hradecká s Bouzkovou v prvním setu prohrávaly už 3:5, ale odvrátily tři setboly a tie-break pro sebe získaly poměrem 7:3. Druhá sada byla přehlídkou ztracených podání. Sérii šesti brejků za sebou ukončila jako první česká dvojice a Hradecká za stavu 5:4 rozhodla.

"Dneska se to poprvé zadrhávalo, obě jsme byly zpomalenější, ale jednou to přijít muselo. Přesto to bylo vítězný, což se cení nejvíc," řekla Hradecká. "Nemůže to být lepší, než hrát doma a vyhrát titul, to je sen. Atmosféra byla super a strašně nám pomohla," dodala Bouzková.

Hradecká s Bouzkovou nastoupily do třetího společného finále a vítězstvím navázaly na nedávný úspěch z Birminghamu. Šestatřicetiletá Hradecká rozšířila svou sbírku na 26 deblových titulů včetně dvou triumfů na grandslamech. O 14 let mladší Bouzková slavila ve čtyřhře podruhé.

Domácí vítězku bude mít také dvouhra pražského turnaje. O titul usilují finálová debutantka Tereza Martincová s úřadující vítězkou Roland Garros Barborou Krejčíkovou. České finále se na Prague Open hraje po šesti letech.

Tenisový turnaj žen Livesport Prague Open (tvrdý povrch, dotace 236.238 dolarů):

Čtyřhra - finále:

Hradecká, Bouzková (3-ČR) - Kužmová, Stojanovičová (1-SR/Srb.) 7:6 (7:3), 6:4.