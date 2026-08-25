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Přenos skončil

Siniaková, Patten - Svitolinová, Monfils 1:2. Obří drama končí zle, Brit selhal dvojchybou

Sport
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Sledovali jste online přenos ze čtvrtfinále smíšené čtyřhry na tenisovém US Open mezi páry Kateřina Siniaková, Henry Patten a Elina Svitolinová, Gaël Monfils.

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