Čtvrtá porážka v řadě. Bejlek nezastavila výsledkový propad ani ve Štrasburku

Tenistka Sára Bejlek nezastavila výsledkový propad ani na antukovém turnaji ve Štrasburku. Česká reprezentantka v prvním kole generálky na Roland Garros prohrála s Američankou Emmou Navarrovou za necelou hodinu a půl 1:6, 4:6.
Dvacetiletá Bejlek od senzačního zisku titulu na únorovém turnaji WTA500 v Abú Zabí připsala na elitním okruhu i vinou zdravotních problémů jen dvě výhry.
Naposledy uspěla na začátku dubna v Charlestonu.
Ve Štrasburku se ve dvouhře představí ještě Marie Bouzková a Kateřina Siniaková, které los svedl v prvním kole proti sobě.
Vítězstvím v prvním kole překvapily deblistky Jesika Malečková a Miriam Škoch, které vyřadily druhý nasazený pár Čang Šuaj z Číny a Erin Routliffeová z Nového Zélandu 6:4, 6:2.
Tenisový turnaj žen ve Štrasburku (antuka, dotace 1,206.446 dolarů):
Dvouhra - 1. kolo: Navarrová (USA) - Bejlek (ČR), 6:1, 6:4, Liová (USA) - Jointová (Austr.) 6:1, 6:2, Stearnsová (USA) - Sakkariová (Řec.) 6:3, 6:1.
Čtyřhra - 1. kolo: Malečková, Škoch (ČR) - Čang Šuaj, Routliffeová (2-Čína/N. Zél.) 6:4, 6:2.
Konec zašifrovaných zpráv na Instagramu. Meta odstoupila od soukromého modelu
Společnost Meta změnila pravidla ohledně soukromí na své platformě Instagram. Uživatelé už nebudou moci využít end-to-end šifrování (E2EE) v soukromých zprávách, jelikož sociální síť tuto technologii minulý týden globálně vypnula.
Příběhy MS: Plánička chytal se zlomenou rukou, Puče vybudil ke gólu ve finále čpavek
Přečtěte si příběhy československých reprezentantů z předválečných mistrovství světa v Itálii a Francii.
Slováci přehráli Itálii a zůstali stoprocentní. Američané si poradili s Brity
Hokejisté Slovenska porazili na mistrovství světa v utkání skupiny B ve Fribourgu Itálii 4:1. Slováci navázali na výhru nad Nory a jsou po dvou zápasech stoprocentní, tentokrát rozhodli dvěma góly na přelomu druhé a třetí třetiny. V curyšské skupině A hráči USA zvítězili nad Velkou Británií 5:1.
Tvrdík otočil. Slavia nakonec nespustí kamerový systém na rozpoznávání obličejů
Předseda představenstva fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík v Nedělní debatě České televize uvedl, že klub nakonec nespustí kamerový systém na rozpoznávání obličejů.
ŽIVĚ Ukrajinci udeřili v Moskevské oblasti. Zasáhli rafinerii a dvě přečerpávací stanice
Ukrajinská tajná služba SBU v neděli sdělila, že ukrajinská armáda v Moskevské oblasti zasáhla rafinerii a dvě ropné přečerpávací stanice. „Útoky na zařízení obranného průmyslu, vojenskou infrastrukturu a zařízení ropné logistiky snižují schopnost nepřítele pokračovat ve válce proti Ukrajině. Tyto útoky ukazují, že ani silně chráněná Moskevská oblast není bezpečná,“ uvedla SBU na telegramu.