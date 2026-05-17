Přeskočit na obsah
Benative
17. 5. Aneta
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Čtvrtá porážka v řadě. Bejlek nezastavila výsledkový propad ani ve Štrasburku

ČTK

Tenistka Sára Bejlek nezastavila výsledkový propad ani na antukovém turnaji ve Štrasburku. Česká reprezentantka v prvním kole generálky na Roland Garros prohrála s Američankou Emmou Navarrovou za necelou hodinu a půl 1:6, 4:6.

Sára Bejlek
Sára BejlekFoto: Reuters
Reklama

Dvacetiletá Bejlek od senzačního zisku titulu na únorovém turnaji WTA500 v Abú Zabí připsala na elitním okruhu i vinou zdravotních problémů jen dvě výhry.

Naposledy uspěla na začátku dubna v Charlestonu.

Ve Štrasburku se ve dvouhře představí ještě Marie Bouzková a Kateřina Siniaková, které los svedl v prvním kole proti sobě.

Vítězstvím v prvním kole překvapily deblistky Jesika Malečková a Miriam Škoch, které vyřadily druhý nasazený pár Čang Šuaj z Číny a Erin Routliffeová z Nového Zélandu 6:4, 6:2.

Reklama
Reklama

Tenisový turnaj žen ve Štrasburku (antuka, dotace 1,206.446 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo: Navarrová (USA) - Bejlek (ČR), 6:1, 6:4, Liová (USA) - Jointová (Austr.) 6:1, 6:2, Stearnsová (USA) - Sakkariová (Řec.) 6:3, 6:1.

Čtyřhra - 1. kolo: Malečková, Škoch (ČR) - Čang Šuaj, Routliffeová (2-Čína/N. Zél.) 6:4, 6:2.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Hustý černý kouř podle satelitních snímků stoupá z rafinerie v ruském městě Tuapse, polovina dubna 2026. Ilustrační foto.
Hustý černý kouř podle satelitních snímků stoupá z rafinerie v ruském městě Tuapse, polovina dubna 2026. Ilustrační foto.
Hustý černý kouř podle satelitních snímků stoupá z rafinerie v ruském městě Tuapse, polovina dubna 2026. Ilustrační foto.

ŽIVĚ Ukrajinci udeřili v Moskevské oblasti. Zasáhli rafinerii a dvě přečerpávací stanice

Ukrajinská tajná služba SBU v neděli sdělila, že ukrajinská armáda v Moskevské oblasti zasáhla rafinerii a dvě ropné přečerpávací stanice. „Útoky na zařízení obranného průmyslu, vojenskou infrastrukturu a zařízení ropné logistiky snižují schopnost nepřítele pokračovat ve válce proti Ukrajině. Tyto útoky ukazují, že ani silně chráněná Moskevská oblast není bezpečná,“ uvedla SBU na telegramu.

Reklama
Reklama
Reklama