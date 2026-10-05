„Cože, ona je to levačka?“ Ósakaová přiznala trapas před zápasem s českým talentem

Vlastně byla upřímná, nic si nevymýšlela. Japonská tenisová hvězda Naomi Ósakaová na turnaji v Pekingu potkala ve třetím kole českou naději Sáru Bejlek, kterou v podstatě vůbec neznala.
Ve světě tenisu má japonská superstar pověst svéráze. Na grandslamech vytahuje ze šatníku extravagantní róby, ve kterých jakoby nic nakráčí na kurt, na tiskovkách perlí.
A historka, která předcházela nedělnímu utkání Ósakaové proti dvacetileté české hráčce, také začala před novináři.
Ti se jí totiž po postupu ze druhého kola zeptali, jestli tuší, že její příští soupeřkou bude právě dívka z Hrušovan nad Jevišovkou, a jestli ví, co od ní má čekat.
A osmadvacetiletá Ósakaová se nestyděla přiznat, že mladou Češku vlastně moc nezná, i když jde o hráčku z první světové třicítky.
„Tedy, už jsem ji zaregistrovala. Myslím, že jsem viděla nějaké záběry ze Cincinnati, kde hrála proti Sabalenkové. Ale osobně jsem tam nebyla, tak jsem ji nepotkala,“ krčila rameny bývalá světová jednička.
Pak dolovala v paměti dál. „Myslím, že v poslední době vyhrála i nějaký turnaj, což jsem zaznamenala a říkala jsem si, že to je fajn, že se objevují nadějné mladé hráčky. Ale jinak se na tenis v televizi moc nedívám,“ dodala.
Pak přišel den zápasu a aktuálně 17. tenistka světa se proti běhavé Češce pořádně zapotila.
Sice vyhrála ve dvou setech, ale ten první urvala až v tie-breaku. Po jedné z výměn českému talentu dokonce zatleskala.
Pak v pozápasovém rozhovoru líčila i drobný trapas, který plynul z toho, že českou tenistku vážně neznala.
„Vůbec jsem nevěděla, že Sára hraje levou rukou. Zjistila jsem to až v momentě, kdy proti mně trenér před utkáním postavil levoručkou hráčku na sparing, abych byla připravená. Ale byla to zábava zahrát si proti někomu takovému,“ dodala.
Nyní ji čeká další česká výzva. Tentokrát v boji o čtvrtfinále změří síly s Karolínou Muchovou. Tu už japonská hvězda určitě zná, na vzájemné zápasy vede Češka 4:3.
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