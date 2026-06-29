Cool holka Muchová. Věhlas sílí, po Sereně nadchla další hvězdu, ta ale čelí podezření

Karolína Muchová sice nepůjde do slavného Wimbledonu nejodpočatější, ale rozhodně v laufu a obestřená stále sílícím věhlasem. Během travnatých příprav získala česká tenistka pozornost celého světa krátkou spoluprací se Serenou Williamsovou a třetím titulem kariéry. Hned dvě globální superstars promluvily o Muchové s mimořádným respektem.
„Karolína je opravdu vynikající hráčka. Produkuje krásný tenis,“ básnila před jedenácti dny v Berlíně americká tenisová ikona Serena Williamsová.
Muchovou si při svém comebacku vybrala jako spoluhráčku do čtyřhry a přestože v Berlíně česko-americké duo prohrálo, Williamsová vyprávěla, že je pro ni česká tenistka jednou z nejatraktivnějších hráček planety.
„Ona je někým, koho miluju sledovat,“ uvedla čtyřiačtyřicetiletá Američanka, vítězka 23 grandslamů ve dvouhře.
Možná ji sledovala i v poslední generálce na Wimbledon. Muchová si v týdnu podmanila menší turnaj v německém Bad Homburgu a získala třetí titul kariéry.
Před londýnským grandslamem znovu potvrdila, že její letošní forma je tou nejkonzistentnější, jakou kdy nabrala.
Do sobotního finále přitom mohla nastupovat s obavami. Proti japonské superstar Naomi Ósakaové se jí v poslední době nedařilo. Bývalá světová jednička Češku v minulé sezoně vyřadila hned ze dvou grandslamů, z Australian Open ve druhém kole a z US Open dokonce ve čtvrtfinále.
Jenže tentokrát Muchová na kurtu spustila působivou „one woman show“. Čtyřnásobná grandslamová šampionka vůbec nestíhala a za stavu 1:6, 0:1 finále vzdala.
V závěrečné řeči pak Muchovou, která vyhrála svůj první titul na trávě, ocenila originální lichotkou.
„Gratuluji, Karolíno. Jsi jedna z nejvíc cool holek na okruhu,“ vyzdvihla pohodovou povahu devětadvacetileté rodačky z Olomouce. „A vždycky je velká zábava proti tobě hrát. Hrála jsi neuvěřitelně, přeji ti hodně štěstí ve Wimbledonu,“ dodala.
Nebylo to poprvé, co Japonka českou sokyni velebila. Činí tak prakticky před každým vzájemným zápasem. „Je a vždycky byla jednou z nejtalentovanějších tenistek světa,“ prohlásila před zářijovým střetem ve čtvrtfinále US Open.
Muchová se po německém titulu stala znovu českou jedničkou, v novém vydání žebříčku WTA poskočila na deváté místo. Nadosah má své maximum, kterým je osmá příčka z konce roku 2023.
Kromě Muchové ale svět tenisu rozebíral i finálové odstoupení Ósakaové. Statistici totiž nalezli v jejím chování vzorec: finále turnaje, který bezprostředně předcházel grandslamu, skrečovala už potřetí v kariéře. Ze strany tenisového publika tak čelila obvinění, že zranění pravého chodidla za silně nepříznivého stavu „fingovala“, aby ušetřila síly před Wimbledonem.
Do něj totiž vstupuje už v pondělí, stejně jako Muchová. A na obě bude tenisový svět nesmírně zvědavý.
Wimbledon z pohledu českého ženského tenisu slibuje zajímavou podívanou. Hned tři hráčky na přípravných travnatých turnajích získaly titul. Týden před Muchovou se radovala Marie Bouzková v Nottinghamu a Linda Nosková v Berlíně. Celkem se v All England Clubu představí čtrnáct českých singlistů, deset žen a čtyři muži.
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