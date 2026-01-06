Coco urazila Američany. Naštvaný partner ji hájil, argumentoval šílenstvím Čechů

Americká obhajoba titulu na tenisovém United Cupu zatím neprobíhá hladce. Ze skupiny do čtvrtfinále sice hvězdný výběr postoupí, Coco Gauffová má ale do nejlepší formy daleko. Více než o její hře se přitom mluví o nešťastném vyjádření, kterým urazila vlastní americké fanoušky.
Jednadvacetiletá superstar ve svém prvním utkání zničila Argentinku Solanu Sierraovou 6:1, 6:1, v duelu proti Španělsku ale ostudně selhala. Světová trojka dostala kanára od Jessicy Bouzasové, výsledek 1:6, 7:6, 0:6 byl prvotřídním překvapením.
Nečekaný výprask následoval po humbuku, který Gauffová způsobila veřejnou kritikou amerických fanoušků, konkrétně jejich podpory mimo území Spojených států.
„Vždycky jsem říkala, že bych si přála, aby nás podporovali po celém světě, tak jak vidíme podporu v případě menších zemí,“ uvedla dvojnásobná grandslamová šampionka.
Po vlně nesouhlasných reakcí pak sdílela na sociálních sítích dlouhý příspěvek, v němž se snažila svá slova více objasnit.
„Věřte mi, že chápu finanční stránku věci a vím, že tenis není dostupný pro každého. Byla to spíš poznámka pro ty, kteří se už zápasů ve světě účastní. Přála bych si, aby byli stejně nadšení jako ti z jiných zemí, zejména během týmových soutěží,“ poznamenala rodačka z Atlanty.
Na obhajobu mladé tenistky poté vystoupil její reprezentační partner Taylor Fritz. Hvězdný americký hráč přiznal, že ho reakce fanoušků na slova Gauffové překvapila a dokonce naštvala.
„Lidé se vždycky snaží chápat věci tím nejhorším možným způsobem,“ uvedl na sociální síti X devátý hráč světového žebříčku, který loni po boku Gauffové celý United Cup ovládl.
„Seděl jsem tam vedle ní a přesně vím, co se Coco snažila se říct. A má pravdu. V tom prohlášení nebyla absolutně žádná neúcta k americkým fanouškům,“ uvedl.
„Kdybychom tady na United Cupu hráli proti Česku nebo Polsku, byla by tu pro ně obrovská skupina fanoušků, kteří by z nich šíleli. Vážíme si Američanů, kteří přicházejí a podporují, některé jiné země ale mají v zahraničí opravdu bláznivou sportovní kulturu,“ vysvětlil Fritz.
Před rokem Američané v Austrálii i přes menší podporu fanoušků Čechy porazili v semifinále. V souboji o vítěznou trofej pak přehráli i Polsko.
