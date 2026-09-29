„Co to sakra je?“ Češky ohromily Brity i Američany, vrcholem údivu roztleskávačka Siniaková

Naprostá dominance českého ženského tenisu po triumfu týmu Barbory Strýcové v Poháru Billie Jean Kingové ve světě mohutně rezonuje. Odborníci se podivují nad aktuální silou Češek a předpovídají velké věci do budoucna.
„Dělají to už dekády. Neustále produkují další a další a další neuvěřitelné tenistky. Panebože, vždyť ani nemusela hrát Siniaková, nejlepší deblistka na světě. Já nevím, co na to říct,“ podivoval se americký moderátor Steve Weissman ve vysílání stanice Tennis Channel.
„Můžou takovým způsobem dominovat klidně dalších pět let. Je to vážně k neuvěření,“ dodal vzápětí.
Bývalý tenista a aktuálně populární analytik Prakash Amritraj promluvil o „kultuře vyhrávání“, která prý ve značné míře stojí za aktuálním návratem českého ženského tenisu na vrchol.
„Už to opravdu trvá dekády. Dělá obrovský rozdíl, když se pohybuješ kolem lidí, kteří vyhrávali grandslamy a měli obrovské úspěchy. Je to nakažlivé, náhle se to do tebe vsákne taky. Cítíš, že i ty to můžeš dokázat,“ poznamenal.
V české tenisové škole to znamená logickou posloupnost: na Martinu Navrátilovou, Janu Novotnou, Hanu Mandlíkovou či Helenu Sukovou navázaly Petra Kvitová s Karolínou Plíškovou, Lucií Šafářovou a Barborou Strýcovou. Na ně zase Markéta Vondroušová a Barbora Krejčíková. Nyní řádí Karolína Muchová s Lindou Noskovou a Kateřinou Siniakovou. A dál?
„Podívejte se třeba na Sáru Bejlek. Ta může být klidně další,“ zmínil Amritraj dvacetiletou členku vítězného týmu, která nedávno senzačně došla do semifinále velkého turnaje v Cincinnati.
„Je strašně krásné to sledovat. A je až děsivé, že jsou všechny tak mladé. Tohle může ještě nějakou dobu pokračovat,“ doplnil.
Italský tenisový magazín Ubitennis přišel s komentářem, ve kterém vylíčil Česko jako „tým bez slabin“. A rovněž se zastavil u nepoužité královny Siniakové.
„Abychom pochopili, jak zaslouženě Češky Billie Jean King Cup vyhrály, zaměřme se na jeden detail: Kateřina Siniaková nemusela nastoupit k rozhodující čtyřhře. Její kolegyně všechny duely vyřešily ještě předtím,“ uvedl autor Carlo Galati.
„Pokud měl někdo pochybnosti o skutečné síle tohoto týmu, stačí pomyslet na tohle, aby pochopil, jak drtivá dominance českých tenistek je,“ pokračoval.
Ke chvalozpěvům se přidali i britští odborníci.
„Až jsme si z toho dělali srandu. Obrovská síla toho týmu je nepopiratelná. Chudák Kateřina Siniaková byla jen za roztleskávačku, což jí zřejmě nijak zvlášť nevadilo,“ upozornila Catherine Whitakerová v pořadu The Tennis Podcast.
„Je to ale největší důkaz té neskutečné dominance. Česko by klidně mohlo sestavit tři různé týmy, které by aspirovaly na titul,“ přidala.
„Začali v klidu s Marií Bouzkovou, až pak vytáhli ty největší zbraně. A člověk si řekl: Okej, hotovo, je konec,“ podotkl její kolega David Law.
Britský expert očekával českou sílu, stejně ho ale suverenita výběru kapitánky Strýcové překvapila.
„Naprosto mě odrovnalo, jak dobré byly. Jak říkáš, ani nepoužili Siniakovou. Tak co to sakra je?“ kroutil hlavou a přišel se silným prohlášením: „Tohle byl možná ten nejkvalitnější tým v celé historii turnaje.“
Britští experti se pak shodli, že konkurovat mu mohly zase jen Češky, ty z 10. let tohoto století. Výběr současného předsedy svazu Petra Pály tehdy ovládl Fed Cup šestkrát mezi lety 2011 a 2018.
„Vlastně mi teď přijde až divné, že od té doby nevyhrály. Jejich hvězdy se ale potýkaly s chatrným zdravím a dlouho jim nevyhovoval ani nový formát turnaje,“ dumal Matt Roberts.
„Teď mi přijde naprosto správné, že šampionky jsou znovu Češky. A myslím si, že se nespokojí s jedním titulem. Mohou vybudovat další vítěznou dynastii,“ předpověděl.
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