„Co to proboha bylo?“ Čeští šampioni bavili New York, došlo na smích i divné momenty

Čtyři duely, čtyři vítězství. Hvězdně obsazenou soutěž smíšených párů na US Open ovládli Češi Karolína Muchová s Jakubem Menšíkem, přestože spolu nastoupili vůbec poprvé. Jejich pozitivní energie pobavila tenisový New York.
Bylo to velké téma. Budou v novém formátu grandslamového mixu na US Open dominovat největší singlové hvězdy světového tenisu typu Aryny Sabalenkové, Novaka Djokoviče, Carlose Alcaraze nebo Alexandera Zvereva? Nebo jim stejně jako loni ukradnou největší pozornost specializovaní deblisté Sara Erraniová s Andreou Vavassorim či pár složený ze světových jedniček Kateřiny Siniakové a Henryho Pattena?
Ani jedna z odpovědí nakonec nebyla správná. Vítězem se stali Češi.
Nic, na co by už tenisový svět nebyl zvyklý, triumf Muchové s Menšíkem přesto překvapil. Nikdy spolu nehráli, málem se ani nedali dohromady. Startovali až díky divoké kartě udělené v poslední chvíli.
Na stadionu Arthura Ashe to ale byli nakonec oni, kdo namíchal tu nejlepší chemii.
„Tvořili takřka dokonalý pár. Muchová se svou variabilitou a šikovností, výbornou hrou na síti a Menšík, který k tomu přidal obrovskou sílu,“ popisoval komentátor po finále, ve kterém Češi v super tie-breaku udolali Švýcarku Belindu Bencicovou s Italem Flaviem Cobollim a kromě svého shodně prvního grandslamového titulu získali i štědrou prémii jeden milion dolarů.
Publikum mnohokrát pobavili. Nejen tenisem, ale i třeba „running jokem“ se sladěným oblečením, postaveným na stereotypu, že muži neznají příliš barev mimo ty základní. Teď už Menšík jen tak nezapomene, že „maroon“ je vínová barva.
„Moje oblíbené barvy jsou teď rozhodně růžová a vínová,“ řekl Menšík na pozápasové tiskové konferenci.
„A moje nejoblíbenější je vínová,“ doplnila Muchová. „Teď, když Jakub ví, co to znamená, je to oblíbená barva nás obou,“ smála se.
Oficiální web asociace WTA jim udělil i neoficiální titul pro nejlépe oblečenou dvojici a když Muchová dostala mikrofon při závěrečném ceremoniálu, bez váhání vypálila: „Myslím, že sladěné oblečení nakonec udělalo ten největší rozdíl.“
Na jednom z nejslavnějších stadionů světa sklidila aplaus i smích, o něco později ale přišel zvláštní moment.
„Vážně jsem nečekala, že bych tady mohla stát. Chtěli jsme se jen pobavit. Děkuji Jakubovi, že mě táhl celým tímhle turnajem,“ podotkla, udělala pauzu, místo potlesku se ale arénou rozléhalo absolutní ticho. „Ok, děkuji všem,“ rozesmála se Češka.
První „divný“ okamžik přišel už po semifinále, v němž Muchová s Menšíkem unikli ze dvou mečbolu a přetlačili v obrovském dramatu ruský pár Mirra Andrejevová - Andrej Rubljov.
Bývalý americký tenista Sam Querrey si přizval Čechy k rozhovoru, položil ale jednu otázku, navíc ji adresoval Muchové, ale týkala se Menšíka, což někteří tenisoví příznivci považovali za „neuctivé“.
„Co to proboha bylo za pozápasový rozhovor po grandslamovém semifinále?“ divil se známý tenisový novinář José Morgado na sociální síti X.
Obecně ale převažovaly pozitivní ohlasy.
Pro svět tenisu šlo o další důkaz aktuální nevídané dominance českého tenisu.„Český tenis je v poslední době v šíleném laufu. A tihle dva jsou toho obrovskou součástí,“ napsal magazín The Tennis Letter.
Menšík si při své řeči po finále do své partnerky z legrace rýpl. „Karolíno, moc děkuji, že jsi se mnou hrála. Protože nejdřív si se mnou moc hrát nechtěla. Ale dokázali jsme to, tak jak jsme si slíbili,“ prohlásil za pět dní jednadvacetiletý hráč.
Třicetiletá Muchová to na tiskové konferenci uváděla na pravou míru.
„Opravdu jsem s ním chtěla hrát. Ale samozřejmě rozhodujícím faktorem byl žebříček, protože hranice pro účast v mixu je opravdu vysoko. Trochu jsem na něj zatlačila, ale samozřejmě v dobrém a s nadsázkou. Vyšlo to,“ připomněla Menšíkův výrazný vzestup po nedávném postupu do semifinále Roland Garros.
Menšík hrál smíšenou čtyřhru naposledy ve svých devíti letech. A teď je grandslamový šampion. „Trochu šílené, co? Mám stoprocentní úspěšnost, takže můžu ukončit kariéru,“ smál se na tiskovce.
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