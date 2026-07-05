Co to Kája zase předvedla? divila se v derby Krejčíková. Tým sebral Češce telefon

Bojovala, zvrátila jasný set a prodloužila pohledný zápas. Nakonec ale Barbora Krejčíková po českém derby s Karolínou Muchovou končí v osmifinále wimbledonského grandslamu. Krajanku před novináři ocenila a to nejen za tenisový um, ale i za gesto v zákulisí.
Londýn (od našeho zpravodaje) - Svým přehledem, předvídavostí a precizními údery trápila na kurtu číslo dvě favoritku z top 10. Už zase. V druhém kole Mirra Andrejevová a v neděli Muchová měli se zkušenostmi bývalé wimbledonské šampionky problémy.
Nakonec ale Krejčíkové částečně i došly síly a podlehla o rok mladší Češce ve třech setech.
„Škoda, že mohla vyhrát jen jedna z nás, protože jinak to byl krásný zápas, užila jsem si ho, bohužel byl se špatným koncem pro mě. Odehrála jsem tu skvělý týden, ale Karolína byla dnes lepší,“ uznala rodačka z Ivančic.
I když i ona přispěla k vysoké kvalitě hry, byly prý chvíle, kdy jen nechápavě kroutila hlavou, co právě Muchová předvedla.
„Co ona tam měla za údery? Jako dneska, to bylo šílené. Jdete k síti, jste na půli cesty vyhrát bod a ona udělá zápěstím takhle a bum, prohodí vás jakoby nic. Neuvěřitelně talentovaná holka,“ chválila vítězku Krejčíková.
U sítě krajance také pogratulovala a musela přiznat, že ji ve třetím setu ovlivnilo i zranění nohy.
„Nechtěla bych to ale nijak rozebírat. Je to pro mě složitý, že tam na konci pro mě byl nějaký limit. Prostě mi bohužel došly síly,“ uvedla.
Vyseknout poklonu musela i poté, co se dozvěděla, že jí při vzájemném setkání v šatně po třetím kole nevyzradila, že se v osmifinále utkají spolu. Krejčíková tak nepřišla o svůj rituál dozvědět se jméno protivnice až v den utkání u snídaně.
„Tak to je hodná, je to asi výjimečné, nestává se to často, protože asi všechny soupeřky to o mně neví, občas se stane, že mi to někdo napřímo řekne, ale to se nedá nic dělat,“ vysvětlila.
Kvůli této letité tradici musela přijmout i zvláštní opatření. „Sebrali mi telefon, abych se to nedozvěděla, řekli mi, že mám v pokoji televizi, že to mi stačí. Není to sranda, člověk musí být pořád ve střehu. Takže když mi ráno řekli, že to bude Kája, bylo to překvapení, divila jsem se a říkala jsem si, že to je super pro český tenis, že jedna z nás bude ve čtvrtfinále,“ dodala Krejčíková.
Teď se z ní stane fanynka na dálku, ve hře vedle Muchové zůstávají ještě další dvě Češky - Linda Nosková a Marie Bouzková.
„Bylo by super, kdyby se to jedné z nich zase podařilo. Nemůžu slíbit, že se teď budu úplně dívat, ale určitě bych to některé z nich přála,“ prohlásila dvojnásobná grandslamová šampionka.
Parádní bitva českých tenistek. Muchová teď narazí na přemožitelku jedničky
Tenistka Karolína Muchová porazila v českém derby ve Wimbledonu předloňskou šampionku Barboru Krejčíkovou 7:5, 5:7, 6:3 a postoupila potřetí na londýnské trávě do čtvrtfinále. Nasazená desítka zdolala krajanku po dvou hodinách a 45 minutách.
Přežila kolaps, pak měla o krajanku starost. Muchová letí Wimbledonem i díky Navrátilové
Zdálo se, že po vyrovnané bitvě v prvním setu bude české derby rychlou záležitostí. Nakonec trvalo Karolíně Muchové trvalo téměř tři hodiny, než dotáhla osmifinálové vítězství nad krajankou Barborou Krejčíkovou.
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