"Co tady ještě děláš?" Frustrovaná Šwiateková se pustila do hádky se známým novinářem

před 2 hodinami
Je to stejný příběh. Aktuální světová dvojka Iga Šwiateková se po náročném létu rozloučila s US Open podobně jako loňský rok ve čtvrtfinále. Na tiskové konferenci tak dostala od britského novináře BBC otázku, zda si nechystá naordinovat delší mentální odpočinek. Dostalo se mu ale ostré odpovědi.
Iga Šwiateková
Iga Šwiateková | Foto: Reuters

Čtyři zápasy v řadě neztratila wimbledonská vítězka v New Yorku ani set. Až přišel tvrdý náraz ve čtvrtfinále a jednoznačná vendeta Amandy Anisimovové za potupu v All England Clubu. 

Není divu, že šestinásobná grandslamová vítězka dorazila před novináře v mizerné náladě. 

Situace ale vygradovala, když si vzal slovo známý britský tenisový reportér a podcaster David Law. Zajímalo ho, jestli se polská šampionka necítí po náročném létu unavená.

Ta ale vůbec nepochopila, proč se jí novinář na něco podobného ptá. "Nepřijde mi, že by mé zápasy byly nějak vyčerpávající," prohlásila dlouhých vteřinách ticha.

Loni na podzim se Šwiateková po US Open odhlásila z turnajů v Asii, nejprve z osobních důvodů, ale později se ukázalo, že tou dobou řešila pozitivní dopingový nález.

Výsledkem je, že letos na podzim neobhajuje žádné body, a tak se Law zeptal napřímo. 

"Nepotřebuješ mentální odpočinek?" 

To ale Polku popíchlo. "Proč to říkáš?"

"Jen tak uvažuju, máš toho za sebou v poslední době hodně, těšíš se na odpočinek?" hájil se Brit.

Šwiateková ho následně odkázala, ať to jde říct lidem, kteří jsou odpovědní za tenisový kalendář a pak pobavila zbytek mediální místnosti jedovatou otázkou.

"Potřebuješ ty mentální odpočinek?" zeptala se.

Když se jí dostalo pozitivní odpovědi, okamžitě dodala: "Tak co tu ještě děláš!"

Law dodal, že se jen snaží dotáhnout práci až do konce turnaje, načež mu Polka popřála hodně štěstí. 

Na konferenci ale také uznala, že americká soupeřka byl ve čtvrtfinále lepší hráčkou. 

"S takovou hrou, s takovým servisem nemůžu pomýšlet na vítezství. Zvlášť když proti vám stojí Amanda, která je na returnu tak agresivní," uvedla.

