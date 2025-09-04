"Co tady ještě děláš?" Frustrovaná Šwiateková se pustila do hádky se známým novinářem

Čtyři zápasy v řadě neztratila wimbledonská vítězka v New Yorku ani set. Až přišel tvrdý náraz ve čtvrtfinále a jednoznačná vendeta Amandy Anisimovové za potupu v All England Clubu.
Není divu, že šestinásobná grandslamová vítězka dorazila před novináře v mizerné náladě.
Situace ale vygradovala, když si vzal slovo známý britský tenisový reportér a podcaster David Law. Zajímalo ho, jestli se polská šampionka necítí po náročném létu unavená.
Ta ale vůbec nepochopila, proč se jí novinář na něco podobného ptá. "Nepřijde mi, že by mé zápasy byly nějak vyčerpávající," prohlásila dlouhých vteřinách ticha.
Loni na podzim se Šwiateková po US Open odhlásila z turnajů v Asii, nejprve z osobních důvodů, ale později se ukázalo, že tou dobou řešila pozitivní dopingový nález.
Iga Swiatek’s response to being asked if she needs a mental break after loss to Anisimova at U.S. Open— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 3, 2025
Iga: “Do you need a mental break?”
“Sorry?”
Iga: “You look like you need a mental break.”
“I do yeah.”
Iga: “Then what are you doing here?” 😭😭😭😭 pic.twitter.com/p8Yfxrv755
Výsledkem je, že letos na podzim neobhajuje žádné body, a tak se Law zeptal napřímo.
"Nepotřebuješ mentální odpočinek?"
To ale Polku popíchlo. "Proč to říkáš?"
"Jen tak uvažuju, máš toho za sebou v poslední době hodně, těšíš se na odpočinek?" hájil se Brit.
Šwiateková ho následně odkázala, ať to jde říct lidem, kteří jsou odpovědní za tenisový kalendář a pak pobavila zbytek mediální místnosti jedovatou otázkou.
"Potřebuješ ty mentální odpočinek?" zeptala se.
Když se jí dostalo pozitivní odpovědi, okamžitě dodala: "Tak co tu ještě děláš!"
Law dodal, že se jen snaží dotáhnout práci až do konce turnaje, načež mu Polka popřála hodně štěstí.
Na konferenci ale také uznala, že americká soupeřka byl ve čtvrtfinále lepší hráčkou.
"S takovou hrou, s takovým servisem nemůžu pomýšlet na vítezství. Zvlášť když proti vám stojí Amanda, která je na returnu tak agresivní," uvedla.