Co se děje se Serenou a Venus, je strašně smutné. Šafářová nechápe americké legendy

Serena Williamsová se letos po čtyřleté pauze vrátila na kurty, její starší sestra Venus Williamsová pořád hraje, přičemž sbírá divoké karty a jednu porážku za druhou. Legendární americké tenistky jsou terčem stále hlasitější kritiky, která proudí i z českého tenisového prostředí. Téma přišlo na přetřes v nejnovějším vydání populárního pořadu Kanár+.
V talkshow, která má na stanici Canal+ Sport premiéru ve středu od 20:30, se tentokrát sešly bývalé tenistky Lucie Šafářová s Klárou Koukalovou se sportovním komentátorem Radkem Barkmanem.
Někdejší úspěšné hráčky se sice shodly, že Serena Williamsová je pro ně ultimátní osobností historie ženského tenisu, zároveň ale vyjádřily nesouhlas s jejich aktuálním počínáním. Aktivní v tomto směru byla zejména Šafářová.
„Přijde mi to smutné,“ prohlásila. „Jsou to velké legendy, ale myslím si, že ani sama Serena není vůbec nadšená, že se jí to nedaří. Udělala si obrovské promo návratu a myslím, že od toho očekávala daleko více. Jsem zvědavá, jak dlouho to bude ještě zkoušet,“ dodala.
Sestry Williamsovy na nedávném US Open prohrály hned v prvním kole čtyřhry. Pětačtyřicetiletá Serena hrála dvouhru zatím pouze na Wimbledonu a rovněž nepřešla přes první kolo.
Ještě o rok starší Venus už na okruhu prohrála až úsměvných patnáct zápasů v řadě. Letos má strašidelnou bilanci 0:12.
„U Venus mi to přijde už hodně za čárou. I vůči mladým hráčkám, které na její úkor třeba tu divokou kartu nedostanou, už mi to přijde moc,“ prohlásil Barkman s tím, že smysl mu dávají debly obou sester, především na americké půdě, kde přilákají výrazný divácký zájem. „Obě dvě už ale tuší, že to tam herně není,“ dodal.
Šafářová už Sereně nevěří. „Doba se hodně posunula. Ve sportu není věk jenom číslo,“ uvedla. Nelíbilo se jí ani to, že Williamsová v New Yorku nepřišla na povinnou tiskovou konferenci.
„Je vidět, jak špatně to zvládá psychicky. Od takové hvězdy mi to přijde strašně smutné.“
„Po tom, co v životě dokázala, už by měla mít trochu nadhled. Tak prostě přijdu na tiskovku, řeknu tam pár vět, lidi aspoň uvidí Serenu. Podle mě je to obrovská reklama pro ten turnaj a strašně to uškodilo,“ souhlasila Koukalová.
V nejnovějším vydání tenisové talkshow Kanár+ její protagonisté kromě tématu sester Williamsových rozebrali i velkou rivalitu mezi Jelenou Rybakinovou a Arynou Sabalenkovou či specifika komentátorského řemesla.
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