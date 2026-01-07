"Co prosím?" Menšík vyrazil komentátorovi dech, Krejčíková udivuje někdejší formou

Obří zkušenosti na jedné straně a mladistvá energie na straně druhé. To je mix, který táhne český výběr na United Cupu. Duo Barbora Krejčíková a Jakub Menšík si postup do čtvrtfinále zajistilo s předstihem a jeho výkony vyvolaly v tenisovém prostředí velký rozruch.
Stačily první čtyři zápasy a česká reprezentace v Austrálii mohla slavit postup do čtvrtfinále týmové soutěže, která je přípravou před úvodním grandslamem sezony.
Hned třemi výhrami se pod to podepsala Barbora Krejčíková, která na kurty naskočila se zabandážovaným kolenem, které ji loni na podzim zastavilo v rozletu po skvělých výkonech na US Open. Ve dvou singlových zápasech na United Cupu ale hrála suverénně a neztratila ani set.
„Báro, předvedla jsi opravdu úžasný výkon, hrála jsi skvělý tenis, cítíš to stejně?“ házela v úterý superlativa ve vzájemném rozhovoru moderátorka a bývalá tenistka Andrea Petkovicová.
„Cítím se lépe a lépe. Je super, že už mám v těle nějaké zápasy a zase se do toho dostávám. Hlavní je, že tělo drží a můžu hrát,“ odpověděla skromně Krejčíková, když porazila domácí Mayu Jointovou a potvrdila tím postup českého týmu do čtvrtečního čtvrtfinále proti Belgii.
Její o deset let mladší parťák sice následně prohrál bitvu s Alexem de Minauerem, ale i tak se postaral o moment, kdy divákům i televizním komentátorům spadla brada.
Těsně před koncem zápasu vystřihl neskutečný úder, když si po servisu došel pro volej k síti a zahrál ho tweenerem mezi nohama. Navíc ho uklidil z dosahu australského tenisty.
„Co prosím?“ zasekl se nad tím komentátor přenosu a bývalý hráč Todd Woodbridge.
"I když načasování není nejlepší, je už téměř po zápase, ale tohle byl bezpochyby vrchol zápasu,“ dodal.
Podobně to viděl i jeho spolukomentátor, tenisový trenér a někdejší 15. hráč světa Wally Masur. "Já nemám slov. Vždyť riskoval citlivé zranění,“ reagoval s vtipem Australan.
Tenisové kvality českého mladíka chválí i Krejčíková, která moc dobře ví s kým má tu čest.
„Sleduju ho od té chvíle, kdy dostal křeče ve finále juniorky Australian Open. Má fantastický servis, ten bych chtěla mít. Vždyť on si snad pokaždé nadhodí míč úplně stejně,“ žasne dvojnásobná grandslamová šampionka.
Ve čtvrtek budou mít šanci prodloužit pouť turnajem v bitvě s Belgií, kterou táhne 19. hráčka světa Elise Mertensová a člen první padesátky ATP Zizou Bergs.
ŽIVĚAlibismus a neserióznost se vymstí, vadí Fialovi kličkování okolo muniční iniciativy
Muniční iniciativa bude pokračovat hlavně díky tlaku zahraničních partnerů, sdělil ve středu bývalý premiér Petr Fiala (ODS), jehož vláda projekt dodávek velkorážové munice pro Ukrajinu zahájila. Kabinet Andreje Babiše (ANO) nechá iniciativu pouze pokračovat, nebude se na ní podílet, zdůraznil. Podle Fialy se dříve nebo později Česku tento alibismus a neserióznost nové zahraniční politiky vymstí.
ŽIVĚTrump od Dánů Grónsko koupí, řekl ministr Rubio. Bílý dům vojenskou akci nevyloučil
Americký prezident Trump chce Grónsko od Dánska koupit, nyní tam neplánuje podniknout vojenskou invazi, řekl podle The Wall Street Journal ministr Rubio členům Kongresu. Dánové varují, že by útok Američanů na členskou zemi NATO měl dalekosáhlé důsledky.
Mezi Prahou a Ústím kvůli trakčnímu vedení zase nejely vlaky. Provoz je zčásti obnoven
Vlak ve středu opět poškodil trakční vedení v Roudnici nad Labem na Litoměřicku. Provoz na železničním koridoru mezi Prahou a Ústím nad Labem se po osmé hodině zastavil. Kolem desáté železničáři obnovili provoz na trati po jedné koleji. Informoval o tom mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Podobný problém se vyskytl už několikrát, naposledy se stejná událost stala před Vánocemi.
Sazba hypoték v lednu stoupla téměř k pěti procentům. Experti naznačují další vývoj
Průměrná sazba hypoték na počátku ledna mírně meziměsíčně stoupla o tři body na 4,94 procenta. Jde o první růst sazeb od loňského léta. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu, který se zpracovává na základě nabídkových sazeb na začátku každého měsíce. Pokles hypotečních sazeb se definitivně zastavil, tvrdí jeden z oslovených expertů.
Zpronevěra 160 milionů. Obviněná advokátka se doznala, její dcera vinu odmítla
Advokátka Hana Suková se ve středu u soudu doznala ke zpronevěře peněz svých klientů. Dodala však, že s celým zněním obžaloby nesouhlasí. Její spoluobžalovaná dcera, koncipientka Pavla Marešová, se cítí nevinná. Ženy podle státní zástupkyně způsobily lidem, kteří k nim do advokátní úschovny složili peníze, škodu zhruba 161 milionů korun. Za podvod a zpronevěru jim hrozí až desetiletý trest vězení.