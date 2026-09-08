Co ona je za tenistku? nechápala Běloruska. Přesto Nosková na US Open končí

Wimbledonská šampionka Linda Nosková do semifinále US Open nepostoupila. Vítězce posledních dvou ročníků a světové jedničce Aryně Sabalenkové podlehla 6:7, 6:3, 6:7. Na newyorském dvorci Arthura Ashe bojovala s běloruskou tenistkou dvě hodiny a 22 minut, rozhodující super tie-break ztratila 7:10.
Česká jednička přitom vedla v rozhodující sadě 4:2, přesto favoritka dokázala koncovku srovnat a rozhodnout v desetibodovém tiebreaku.
„Popravdě jsem myslela, že je konec. Co ona je za tenistku? Úžasná bitva, musela jsem na totální hranu svých limitů, nejsem teď schopná ani mluvit,“ řekla v rozhovoru na kurtu Aryna Sabalenková.
Jednadvacetiletá Nosková prohrála se čtyřnásobnou grandslamovou šampionku Sabalenkovou i potřetí. Nepovedlo se jí oplatit ani letošní porážku ze semifinále v Indian Wells, na grandslamech prohrála po 11 zápasech. Naopak rodačka z Minsku zvládla v New Yorku i 19. utkání. A dál drží naději, aby i po US Open zůstala světovou jedničkou.
Aktualizujeme
Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 108 milionů dolarů):
Ženy:
Dvouhra - čtvrtfinále:
Sabalenková (1-Běl.) - Nosková (6-ČR) 7:6 (7:1), 3:6, 7:6 (10:7).
Juniorky:
Dvouhra - 2. kolo:
J. Kovačková (2-ČR) - Ayraultová (USA) 6:3, 6:3, Dorofejevová-Rybasová (11-Rus.) - Zajíčková (ČR) 6:3, 7:6 (7:3).
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