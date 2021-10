Co máte proti Britům, že jim kradete boty? divil se šampion z Indian Wells

Tenista Cameron Norrie musel odehrát finále turnaje v Indian Wells v nových botách. Britský hráč totiž před duelem o titul zjistil, že mu ze šatny zmizely tři páry tenisek, přesto porazil Nikoloze Basilašviliho z Gruzie a získal životní triumf.

"Někdo, nevím kdo, možno někdo z úklidu, přišel a boty vzal," řekl Norrie po finálovém duelu. "Koukal jsem po nich celý den. Bohužel mi je nikdo nevrátil. Nevím, co mají lidé proti Britům, že je okrádají. Naštěstí jsem na nich neměl snubní prsten, takže jsem o něj nepřišel, to byl bonus," připomněl nedávnou situaci jeho krajana a bývalé jedničky Andyho Murrayho.

Na zápas obul Norrie nové boty a vyhrál za hodinu padesát minut 3:6, 6:4 a 6:1. "Nebylo to snadné. Párkrát jsem na to myslel, ale pak jsem si řekl: dobře, prostě mám tyhle boty a budu se soustředit na věci, které můžu ovlivnit. Nakonec to dobře dopadlo," řekl Norrie, který bude nejspíše britskou jedničkou v Davisově poháru koncem listopadu i proti českému výběru.