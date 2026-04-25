„Co je tohle za úroveň?" pěnil vydeptaný Rus. Kopřiva ho přinutil házet raketou

Moc překvapivějších výsledků v pavouku madridského turnaje nenajdete. Pověstný dříč z Bílovce Vít Kopřiva si ve druhém kole vyšlápl na bývalou světovou pětku Andreje Rubljova. Srazil ho dokonce ve dvou setech a hvězdný Rus neskrýval frustraci.
Není to žádným tajemstvím. Pro Kopřivu je oranžová drť jasně nejsilnější a nejoblíbenější povrch. Jenže když se proti němu coby 66. hráči světa postavila světová dvanáctka, která si před víkendem pošimrala sebevědomím finálovou účastní v Barceloně, byl kurz na vítěze jasně na straně Rusa.
Jenže v pátek byl na madridské antuce k vidění úplně jiný obrázek, než by mohli všichni tenisoví experti očekávat.
Kopřiva se Rubljova vůbec nebál, pouštěl se s ním do ostrých výměn od základní čáry a v nich hvězdnějšího a zkušenějšího soupeře jasně přehrával.
Český hráč potřeboval jen 28 minut, aby vyhrál první set. A v druhém pak dotáhl senzaci do konce. Rus jen bezmocně kroutil hlavou a vzteky několikrát mrštil raketou o zem.
Když s Rubljovem hned po zápase dělala rozhovor na kameru ruská reportérka pro BB Tennis, neskrýval frustraci a snažil se interview co nejdřív ukončit.
„Jestli mě soupeř překvapil? Tak se podívejte, co předváděl za úroveň tenisu, do kurtu dostal úplně všechno, létalo mu to ze všech stran,“ krčil rameny naštvaný Rubljov.
Nechtěl se ale vymlouvat na to, že by neměl dost času na to, aby se sžil s antukou v hlavním městě Španělska, když se teprve před pár dny vrátil z Katalánska.
„Cítil jsem se dobře, nemyslím si, že bych předvedl vyloženě špatnou hru, ale neměl jsem tak dobrý den, jako měl soupeř na druhé straně,“ dodal Rubljov.
Výkon českého tenisty ocenili i někteří zahraniční experti.
„Kopřiva má na antuce životní formu,“ napsal na síti X známý portugalský reportér José Morgado, který seděl v Madridu přímo na tribuně.
Pro Kopřivu je postup do třetího kola tisícovkového turnaje důležitou porcí bodů, která ho vrací k první šedesátce žebříčku. Nemusí ale zůstat jen u toho.
V boji o osmifinále si to rozdá s Francouzem Arthurem Rinderknechem, 26. hráčem světa, který ale zatím letos čeká na víc jak jednu výhru na antuce v řadě.
