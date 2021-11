Co je tohle za formát? Tenistky na Billie Jean King Cupu drtí noční zápasy

Ministerstvo průmyslu a obchodu a Energetický regulační úřad (ERÚ) se s dodavateli poslední instance (DPI) dohodly na snížení záloh za energie pro klienty v režimu DPI v listopadu a prosinci o 50, respektive 40 procent z vyměřené částky, uvedl ve středu ministr průmysl a obchodu Karel Havlíček (ANO) na Twitteru.

V dalších měsících by již lidé platili plnou výši zálohy. Vysoké zálohy, které museli lidé zaplatit v říjnu, již podle Havlíčka nejde vyřešit. Není ani možné, aby dodavatelé zpětně platby klientům vrátili, podle ministra by to způsobilo zmatek. Snížení záloh v listopadu a prosinci ale pomůže klientům získat čas.

V režimu DPI se v říjnu ocitlo 900 000 klientů společnosti Bohemia Energy, která ukončila činnost. Skončili i další dodavatelé energií. Dopadlo to na tisíce odběratelů. Klienty na půl roku přebrali takzvaní dodavatelé poslední instance. Lidem vyměřili několikanásobně vyšší zálohy, než dosud platili.