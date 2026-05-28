Co je to za tenis, divila se megastar. Česká anomálie Sára v Paříži vykouzlila míč dne

Poprvé si zahrála na slavném kurtu Philippa Chatriera a poprvé v kariéře čelila jedné z nejlepších hráček této dekády. Sára Bejlek padla, ale ostudu neudělala. Jeden z jejích úderů dokonce obletěl svět tenisu a vyvolal všeobecné nadšení. Své si k neobvyklé hře české soupeřky řekla i sama Iga Šwiateková.
Velkých premiér se dvacetiletá Češka nezalekla. V Paříži zanechala dobrý dojem, přestože s šestinásobnou grandslamovou vítězkou a ženou, která Roland Garros ovládla v letech 2020, 2022, 2023 a 2024, prohrála poměrně jasně 2:6, 3:6.
Slavné Polce ale vzala Bejlek hned čtyřikrát servis a na kurtu ji trápila víc, než napovídá skóre. Duel trval hodinu a půl.
„Na kurtu jsem byla se svou hrou celkem spokojená, ale tým úplně spokojený nebyl. Zjistila jsem, že se s ní dá úplně v pohodě hrát. Není to taková mašina, jak jsem si myslela. A čekala jsem, že budu víc vystresovaná,“ hodnotila tenistka z Hrušovan nad Jevišovkou pro Tenisový svět.
„Tohle je zápas, o kterém každé dítě sní, když začíná s tenisem. Že bude hrát na centrkurtu s jednou z nejlepších hráček na světě. Uvědomila jsem si, že kvůli tomu hraju celý život tenis,“ doplnila Bejlek.
Češku ocenily i oficiální kanály Roland Garros, to když jednu z výměn, kterou Bejlek obdivuhodně vydřela, označily za „míč dne“ a nabídly ji fanouškům na sociálních sítích.
„Na papíře mělo jít o hladký zápas pro Šwiatekovou. A výsledková tabule tomu nakonec odpovídala. Některé dlouhé pasáže ale působily dojmem pravého opaku,“ ocenila výkon Bejlek asociace WTA ve své reportáži.
První set trval 46 minut. Jen v úvodním gamu druhého dějství Češka mučila favoritku deset minut. Šwiateková nakonec našla odpovědi, ale soupeřku ocenila.
„Byl to složitý zápas z hlediska rytmu, protože Sára hraje jinak než většina hráček,“ divila se Polka české tenisové anomálii. Přiznala, že byla v určitých fázích zmatená.
„Často nebylo jasné, zda bych měla zaútočit nebo zůstat vzadu. Mohla za to její výborná obrana a hlavně nepředvídatelnost,“ uvedla.
Bejlek pochválila za nezvyklé střídání tempa i rotace úderů.
Šwiateková nyní postoupila minimálně do třetího kola na všech 24 grandslamech odehraných v tomto desetiletí. V otevřené éře měl na začátku dekády delší sérii pouze Novak Djokovič, který se dostal do třetího kola na prvních 25 grandslamech 10. let tohoto století.
