Co je to s vámi Češkami? Nosková reakcí odrovnala McEnroea, Muchovou už otázky unavují

Každý tomu chce přijít na kloub, ale nikdo nezná odpověď. Wimbledon zase ovládne Češka a finalistky Karolína Muchová a Linda Nosková už dva týdny líčí médiím, proč se tenistkám z krajiny uprostřed Evropy v Londýně tak daří. V sobotu navíc projde testem jedna úchvatná série neporazitelnosti.
Sama netušila, jak brzy se její slova vrátí jako bumerang.
Když Karolína Muchová v neděli večer seděla na jevišti Media Theatre, největší místnosti pro tiskové konference v All England Clubu, a líčila, jak zrovna vydřela postup do čtvrtfinále přes krajanku Barboru Krejčíkovou, dostala otázku, jestli si uvědomuje, že se jí proti Češkám už léta daří.
Poslední porážku jí uštědřila 1. července před šesti lety právě Krejčíková v rámci domácího turnaje pořádaného během covidové tenisové pauzy. Od té doby vyhrála Muchová 10 zápasů proti Češkám v řadě.
„Vůbec o tom nevím, ale díky, že mi to připomínáte, teď na to budu před dalším českým zápasem myslet,“ rýpla si ironicky devětadvacetiletá tenistka.
To netušila, jak rychle to bude, že neuplyne ani týden a postaví se ve finále Lindě Noskové, kterou během té úchvatné série také jednou porazila, loni na US Open.
Teď to bude ale úplně jiný zápas, největší, nejdůležitější, nejnoblesnější na nejslavnějším kurtu světa, na centrálním dvorci Wimbledonu.
Neuplyne jediná tisková konference, jediné mediální setkání, kde by nepadla otázka na to, jak to ty Češky dělají, že zase jedna z nich vyhraje Wimbledon.
Žádná jiná země se nemůže chlubit lepší statistikou. Během posledních 15 Wimbledonů hned pětkrát slavila česká tenistka. Až druhá je v tomto žebříčku USA díky triumfům Sereny Williamsové.
„Co je to s vámi Češkami, jak to, že máte tak nepřetržitý úspěch? To je u vás něco ve vodě, nebo co?“ ptal se Noskové ve vysílání BBC 5 Live i slavný Američan John McEnroe.
Ta neztratila duchapřítomnost a odpověděla vtipně. „Tak pokud jde o tohle, bude to nejspíš pivem…“ uzemnila někdejší světovou jedničku pohotovou reakcí tenistka přerovského klubu.
Poté ale dodala, že ji coby jednadvacetiletou tenistku inspiruje právě bohatá historie, kterou český tenis má. „Říkám si, když to zvládly ony, proč ne já?“ uvedla.
To její sobotní soupeřka už podobné otázky neslyší zrovna ráda.
„Upřímně mě to unavuje. Na jednu stranu je dobré pro naši zemi, že je dostáváme, když jsme tak malá země a jsme tak neuvěřitelně úspěšní, na druhou stranu na to odpovídám pořád dokola, pokaždé se snažím odpovědět nějak jinak a už nevím, co říkat,“ pousmála se Muchová.
To jiná tenisová legenda Boris Becker nehledá odpovědi na otázky, na síti X přišel jen se silným vyznáním.
„Miluji Česko. Mají tak skvělou tenisovou historii a vždy přicházejí s novými hráči. V mé době měli Navrátilovou a Lendla, než se stali americkými občany, pak Šmída, Složila, Berdycha, Madlíkovou, Novotnou (Bůh žehnej její duši), Kvitovou, Krejčíkovou, Menšíka... seznam pokračuje...“ nepřekvapuje trend německého šampiona.
V sobotu v podvečer se mezi výše jmenované zařadí další Češka s puncem grandslamové šampionky. Finálová bitva začíná od 17 hodin a deník Aktuálně.cz ho bude sledovat v online reportáži.
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