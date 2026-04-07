Citlivá reakce americké miliardářky. Kvůli příběhu poražené Ukrajinky se jí třásl hlas

Svět tenisu se seznamuje s nevšedním příběhem Julije Starodubcevové. Šestadvacetiletá Ukrajinka se dokázala probojovat do finále antukového turnaje v Charlestonu a i přes porážku s domácí favoritkou Jessicou Pegulaovou zaznamenala obří skok ve světovém žebříčku.
Na turnaji měla hrát původně kvalifikaci, po jedné z odhlášek se ale dostala přímo do hlavní soutěže. Nabídnutou šanci pak zúročila mistrně.
Vyhrála pět zápasů, vyřadila mimo jiné americké hvězdy McCartney Kesslerovou i Madison Keysovou. Padla až v boji o titul 2:6, 2:6 s domácí superstar Jessicou Pegulaovou.
Rodačka z Kachovky v Chersonské oblasti nebyla kvůli pokračujícímu konfliktu na Ukrajině už čtyři roky doma. V současnosti žije v Berlíně, brzy se však bude stěhovat do Barcelony.
„Doma mám pořád svou rodinu. Čtyři roky jsem neviděla tátu ani prarodiče. Je to moc těžké, opravdu moc se mi stýská po domově. Pořád přemýšlím, jak bychom se mohli dát znovu dohromady,“ prozradila Starodubcevová během své jízdy turnajem.
Věřila, že úspěch v Charlestonu bude znamenat šanci na brzké shledání. Výdělek za účast ve finále, činící 218 tisíc amerických dolarů, pro ni může být klíčovou pomocí.
Starodubcevová se před devíti lety rozhodla vydat se univerzitní cestou v zahraničí. Tehdy totiž ještě nebyla finančně připravená přejít na profesionální dráhu.
Zvolila Old Dominion University v Norfolku ve Virginii, zejména kvůli výrazné ukrajinské komunitě ve sportovních klubech tamních „Monarchů“.
„Abych byla upřímná, bylo mi sedmnáct let a o amerických univerzitách jsem neměla vůbec žádnou představu,“ řekla Starodubcevová v Charlestonu. „Jen mi to přišlo jako skvělá příležitost, obzvlášť v době, kdy jsem nemohla jít mezi profesionály,“ dodala.
Na univerzitě se postupně rychle vypracovala ve výraznou osobnost.
Hned v první sezoně měla nejlepší zápasovou bilanci 19:2 na zápasy. Dvakrát se stala hráčkou roku jedné z amerických konferencí.
Na jaře 2022 měla ve dvouhře fenomenální bilanci 22:1 na zápasy, navíc získala bakalářský stupeň vzdělání v oboru komunikace a navazující magisterský ve sportovním managementu.
Na první grandslamovou kvalifikaci dosáhla až na US Open 2023, od té doby se marně snažila prosadit na elitním okruhu. Skutečný průlom přišel až teď, symbolicky na americké půdě.
Její příběh rezonuje i díky finálové soupeřce, loňské i letošní šampionce Pegulaové.
Dcera amerických miliardářů se ve své závěrečné řeči odmítla hlouběji zabývat položenou otázkou na letos zdvojnásobené prize money turnaje a raději přesměrovala pozornost právě na poraženou finalistku Starodubcevovou.
„Především bych chtěla pogratulovat Julii. Prožila tady úžasný týden. Přeju hodně štěstí tobě i tvému týmu,“ prohlásila současná světová pětka.
„Pro ty, kteří to nevědí, Julia má za sebou ohromující příběh. Chci na vás apelovat, abyste ji blíže poznali a fandili jí,“ dodala Pegulaová třesoucím se hlasem plným dojetí.
Dcera miliardáře Terryho Peguly, mimo jiné vlastníka klubů amerického fotbalu Buffalo Bills a hokejových Buffalo Sabres, si tím v tenisovém světě vysloužila značné množství pozitivních reakcí.
