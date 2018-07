Cítím se výborně a sexy, vtipkuje Federer před útokem na devátý triumf ve Wimbledonu

před 9 hodinami

Zahajovací utkání na hlavním dvorci v All England Clubu je zvláštním momentem pro všechny hráče a stále i pro Federera.

Londýn - Podvacáté rozehraje tenista Roger Federer slavný Wimbledon a poosmé bude mít tu čest odehrát první zápas na centrkurtu. Osminásobného vítěze londýnského granslamu pozornost znervózňuje a zároveň ji má rád.

Po tréninku přišel obhájce titulu Federer na tradiční předturnajovou tiskovou konferenci v košili a saku. Trpělivě a v dobré náladě odpovídal přes čtyřicet minut. "Sluší vám to," slyšel mimo jiné. Slušně poděkoval a se smíchem říkal, že se cítí skvěle a na doplňující dotaz, jak je na tom fyzicky, vtipkoval: "Neuvěřitelně sexy."

Vážně si šestatřicetiletý hráč pochvaloval, jak se opravdu cítí dobře. Jak mu znovu pomohlo, že vynechal antukovou sezonu. "Ty tři měsíce byly skvělé. Užíval jsem si s rodinou, udělal kondici a připravil se tenisově. Všechno klaplo výtečně," řekl Švýcar.

Na Wimbledon se naladil výhrou na trávě ve Stuttgartu a v německém Halle prohrál až ve finále s Chorvatem Bornou Čoričem. "Odehrál jsem, co jsem potřeboval. Tento týden jsem si odpočinul a v tréninku šlo všechno dobře. Věřím si."

Ve Wimbledonu vyhrál 91 zápasů a jedenáctkrát prohrál. Na centrkurtu, kde turnaj rozehraje, je jako doma. V prvním duelu proti Srbovi Dušanu Lajovičovi to bude jeho obrovská výhoda. "Zkušenosti jsou na mé straně. Odehrál jsem tam hodně velkých bitev, ale první je zápas vždy nový a chvilku trvá, než si zvyknete."

Zahajovací utkání na hlavním dvorci v All England Clubu je zvláštním momentem pro všechny hráče a stále i pro Federera. "Vždycky vyvolává nervozitu, je to velká věc. Všichni vás sledují, ale upřímně, tohle miluju. Je to pozoruhodné," řekl.

Vzhledem k fotbalovému šampionátu média srovnávala rivalitu Federera a Rafaela Nadala s dvojicí Cristiano Ronaldo - Lionel Messi. Federer řekl, že se ani s jedním nepotkal, ale určitou podobnost našel.

"Jsou každý jiný jako já s Rafou a přitom mají určitou podobnost. Jen my v tenise víc kontrolujeme svůj osud," podotkl Federer, že fotbalisté musí spoléhat i na spoluhráče, kdežto tenista sám na sebe.