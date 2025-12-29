"Čistá poezie." Macháč znovu vyvolal nadšení, v Londýně zahrál nevídanou věc

V tenisově chudém období se povětšinou bilancuje, probírají se největší události a nejkrásnější údery uplynulé sezony. Na sociálních sítích je přitom v poslední době vidět Tomáš Macháč. Český tenista totiž na nedávném podniku Ultimate Tennis Showdown zahrál málo vídanou věc, která neprávem zapadla.
Na finálovém podniku exhibičního, ale štědře dotovaného projektu se speciálními pravidly Tomáš Macháč neuspěl, přesto mu po právu patřil jeden z nejvýraznějších momentů celého londýnského klání.
Český tenista v utkání proti Francouzovi Adrianu Mannarinovi předvedl zdánlivě ledabyle skvostnou kombinaci podání spodem a následného rotovaného vítězného zkrácení hry.
„Čistá poezie,“ psaly oficiální sítě turnaje Ultimate Tennis Showdown a otrávený výraz soupeře hovořil za vše. Macháčova paráda bekhendovým „slicem“ byla jedním z tenisových highlightů závěru roku 2025.
Majitel projektu, slavný tenisový trenér a strůjce mnoha úspěchů Sereny Williamsové, Patrick Mouratoglou, během aktuální sezony několikrát vyjádřil Macháčovi obdiv.
"Kvalita jeho hry je extrémně vysoká," velebil berounského rodáka a uvedl, že má Macháč všechny kvality potřebné k postupu do elitní světové desítky.
"Je velmi působivý, co se týče pokrytí kurtu, intenzity a schopnosti být konzistentní ve chvílích, kdy na tom nejvíc záleží. Navíc je ale velmi spektakulární. Je to tenista, na kterého se vždycky rád podívám," hodnotil majitel tenisové akademie v Nice.
Macháč hraje v UTS pod přezdívkou The Air Machete a hned svůj první start v únoru v mexické Guadalajaře proměnil v titul. The Zeus Trophy získal bez jediné porážky a obdržel šek na 410 tisíc dolarů, tedy bezmála 10 milionů korun. Za pouhé dva dny získal nejvyšší částku, jakou si v kariéře během jediného turnaje vydělal.
