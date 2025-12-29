Přeskočit na obsah
Benative
29. 12. Judita
Tenis

"Čistá poezie." Macháč znovu vyvolal nadšení, v Londýně zahrál nevídanou věc

Aleš Vávra

V tenisově chudém období se povětšinou bilancuje, probírají se největší události a nejkrásnější údery uplynulé sezony. Na sociálních sítích je přitom v poslední době vidět Tomáš Macháč. Český tenista totiž na nedávném podniku Ultimate Tennis Showdown zahrál málo vídanou věc, která neprávem zapadla.

Davis Cup - Group B - Australia v Czech Republic
Tomáš MacháčFoto: REUTERS
Na finálovém podniku exhibičního, ale štědře dotovaného projektu se speciálními pravidly Tomáš Macháč neuspěl, přesto mu po právu patřil jeden z nejvýraznějších momentů celého londýnského klání.

Český tenista v utkání proti Francouzovi Adrianu Mannarinovi předvedl zdánlivě ledabyle skvostnou kombinaci podání spodem a následného rotovaného vítězného zkrácení hry.

„Čistá poezie,“ psaly oficiální sítě turnaje Ultimate Tennis Showdown a otrávený výraz soupeře hovořil za vše. Macháčova paráda bekhendovým „slicem“ byla jedním z tenisových highlightů závěru roku 2025.

Majitel projektu, slavný tenisový trenér a strůjce mnoha úspěchů Sereny Williamsové, Patrick Mouratoglou, během aktuální sezony několikrát vyjádřil Macháčovi obdiv.

"Kvalita jeho hry je extrémně vysoká," velebil berounského rodáka a uvedl, že má Macháč všechny kvality potřebné k postupu do elitní světové desítky.

"Je velmi působivý, co se týče pokrytí kurtu, intenzity a schopnosti být konzistentní ve chvílích, kdy na tom nejvíc záleží. Navíc je ale velmi spektakulární. Je to tenista, na kterého se vždycky rád podívám," hodnotil majitel tenisové akademie v Nice. 

Macháč hraje v UTS pod přezdívkou The Air Machete a hned svůj první start v únoru v mexické Guadalajaře proměnil v titul. The Zeus Trophy získal bez jediné porážky a obdržel šek na 410 tisíc dolarů, tedy bezmála 10 milionů korun. Za pouhé dva dny získal nejvyšší částku, jakou si v kariéře během jediného turnaje vydělal.

