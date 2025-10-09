Čínský rychlovlak Noskové nezastavuje. Konkurenci drtí i díky originálnímu talismanu

V neděli prohrála třísetovou finálovou bitvu v Pekingu. Zatímco vítězka Amanda Anisimovová zrušila další program a zavelela k odpočinku, česká tenistka skočila do rychlovlaku a vyrazila na čtyřhodinovou cestu do téměř 1200 kilometrů vzdáleného Wu-chanu.
A druhý den tu už na ni číhala rozjetá kvalifikantka Julia Putincevová. A taky to trvalo tři sady, než česká tenistka na hráčku z Kazachstánu našla recept.
Jenže nebyl čas vydechnout, ve středu přišla další výzva v podobě bývalé světové jedničky Naomi Ósakaové.
Vyhlášenou svižnou hru Japonky zkrotila dokonce ve dvou setech a postoupila už do osmifinále.
"Hraju tady poprvé, ale musím říct, že Čínu začínám mít opravdu ráda. Jsem šťastná, že tahle jízda pokračuje," pochvalovala si po zápase.
Loni asijskou šňůru z osobních důvodů vynechala, potřebovala si od tenisu odpočinout.
Teď je všechno jinak, naopak chce země a nová města pořádně poznat.
"Ještě než jsem v Pekingu absolvovala první trénink, vyrazila jsem do muzea. Chtěla jsem vidět nějaké tradiční čínské umění a památky," prozradila.
"Jsem kulturní člověk a ráda takhle chodím do muzeí i v jiných městech. Myslím, že by to mohla být má nová rutina," narážela na to, že v Pekingu se jí po tomto rozptýlení skvěle dařilo.
Díky čínským bodovým žním je z ní momentálně 17. hráčka světa a česká jednička.
Vděčí za to možná i doprovodu v hráčském boxu. Vedle trenéra tam pravidelně sedí i sympatická blondýnka.
Tenisovým fanouškům je její tvář možná známá, jmenuje se Agáta Černá a v juniorském věku také zkoušela prorazit s raketou v ruce. Tu ale v posledních měsících vyměnila za mikrofon a točí reportáže z turnajů pro CANAL+ Sport.
A právě na její přítomnost se ptali i novináři v Číně. "Zrovna nedávno mi říkala, že je takový můj talisman, když se mi s ní tak daří," smála se Nosková.
"Jsme kamarádky už dlouho, hrály jsme spolu juniorské turnaje. Nemám zas tak široký tým, takže je fajn mít tu nějakou novou milou tvář," doplnila.
Aktuálně si zvyká, že je z ní nově hráčka první dvacítky. Už teď si uvědomuje, kolik úsilí ji to zatím stálo, zvlášť na turnajích, kde se její kůže leskne potem, sotva vyjde na kurt.
"Ty jo, první dvacítka… To si tak říkám, jaký musím být sportovec. Ale ne, někdy je to i o tom, že jste ve správný čas na správném místě. Nicméně pokud chci do první desítky, musím ještě zlepšit forhend, bekhend, volej, smeč, servis, kraťasy, prostě všechno," culila se dvacetiletá Češka.
Její soupeřkou v bitvě o čtvrtfinále bude další zvučné jméno, světová devítka Jelena Rybakinová z Kazachstánu.
Tenisový podzim na CANAL+ Sport
Závěrečnou fázi sezony na WTA Tour můžete sledovat v přímých přenosech CANAL+ Sport. Největšími lákadly jsou v září a říjnu obří "tisícovky" v Pekingu a Wu-chanu a v listopadu pompézní WTA Finals v Rijádu. Česko bude na Turnaji mistryň reprezentovat skvělá deblistka Kateřina Siniaková, živé vysílání opentlí expertní studia s účastí zajímavých hostů.