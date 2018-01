Čím jsem zklamal? Ničím, hrál jsem velmi dobře. Vždy doplatím na los, smutní Berdych

před 2 hodinami

Zklamaný kvůli čtvrtfinálovému konci, ale spokojený s dobrým tenisem, který v Melbourne předváděl. Tak opouští Tomáš Berdych první grandslam sezony.

Melbourne - Ačkoli se loni při pražském Laver Cupu ještě více spřátelili, nemůže být pochyb o tom, že se noční můra Tomáše Berdycha jmenuje Roger Federer.

Legendární Švýcar opět důrazně a bez servítků ukončil nadějnou grandslamovou jízdu nejlepšího českého tenisty. Počtvrté za sebou Berdych na jednom z turnajů velké čtyřky neuhrál proti Federerovi ani set.

K loňskému vyřazení v semifinále Wimbledonu připočtěme tři jasné duely na třech ročnících Australian Open v řadě za sebou.

"Čelil jsem opět nejtěžšímu soupeři, jakého jsem mohl dostat," řekl Berdych po porážce 6:7, 3:6, 4:6. "Chci říct, když se podíváte na los, je to trochu smutné," posteskl si.

V posledních letech měl v tomto směru smůlu pravidelně. Druhá polovina pavouka se otevře, zatímco na Berdycha číhá nejlepší hráč historie. Federer útočící na jubilejní dvacátou grandslamovou trofej.

"Je to tak, jak to je. Moje jméno prostě vždycky v pavouku najdete v nějaké podobné pozici," smutnil dvaatřicetiletý tenista. "Tentokrát tam jsou mladí kluci, kteří prošli do semifinále. To je prostě trochu jiný příběh než narazit na Rogera ve čtvrtfinále," dodal.

Nechtěl ale příliš žehrat na nepřízeň osudu, kterou při nejlepší vůli nelze ovlivnit. Proto rychle přešel na optimističtější notu.

"Je to v pořádku, jsem šťastný za způsob, jakým jsem se na kurtu prezentoval."

Bezprostředně po utkání čelil Berdych otázce, jakou herní činností sám sebe na kurtu zklamal. "Neřekl bych, že bych něčím zklamal. Hrál jsem solidní zápas, hrál jsem velmi dobře," hodnotil duel, který pro něj začal velmi nadějně.

Do zápasu Čech vstoupil aktivně a pokračoval ve skvělých výkonech, jež předvedl v dosavadních čtyřech zápasech na turnaji, zejména ve třetím kole proti Argentinci Juanu Martinu del Potrovi.

Jedno velké "kdyby"

Rychle sebral Federerovi podání, sám odvrátil několik brejkbolů a vedl už 5:2. Jenže dva setboly neproměnil a nakonec se rozhodovalo v tie-breaku. Před zápasem Berdych doufal ve Švýcarův špatný den. Rozhodující momenty první sady mu ale ukázaly krutou pravdu: Ani tentokrát se ničeho takového nedočká.

"Start byl dobrý, měl jsem dobré šance, setboly. Jeho sebevědomí šlo ale strmě nahoru, když ten první set zachránil. Dalo mu to extra energii. Byla to rozhodující věc," kýval hlavou dvacátý hráč žebříčku.

"Všechno je to jedno velké ,kdyby´. Ale zisk první sady, to by prostě byl úplně jiný příběh," dodal Berdych.

Pocity po ztraceném úvodní dějství nebyly příjemné. "Opravdu to není ten nejlepší pocit. Ale pořád existují i horší," usmál se přece jen český tenista. Svůj výkon ještě jednou označil za dobrý, zároveň však odmítl, že by se blížil své nejlepší hře: "To bohužel ne, jinak bych první set neztratil."

Berdych nemá hlavu dole

V Melbourne letos zanechal jednoznačně pozitivní stopu. Vracet se může se vztyčenou hlavou.

"Bohužel tenis někdy není o tom, jestli hrajete dobře, nebo ne. Počítají se body. Když vyhrajete ten poslední, je jedno, jak jste to udělal. To je na tenise to nejdůležitější. Nicméně opakuji, rozhodně neopouštím turnaj s hlavou dole," prohlásil Berdych.

Federer podle něj v Austrálii obhájí loňský titul. "Hraje dobře a má velkou šanci vyhrát. Obzvlášť po tom, co se děje v pavouku," připomněl Čech překvapivá semifinálová složení: Čilič vs. Edmund, Federer vs. Čong.

Nechtěl hodnotit, jestli se od minulého ročníku švýcarský favorit nějak změnil.

"Nevím. Možná má o pár šedivých vlasů víc. Vážně nevím. Lidi, já tady nejsem od toho, abych analyzoval Rogerovu hru," řekl Berdych.