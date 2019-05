"Chybí vám respekt. Všechno házíte jen na mě." Djokovič se v Římě pohádal s novinářem

16. 5. 2019 9:33

Už to nevydržel a musel si ulevit. Tenista Novak Djokovič se na tiskové konferenci v Římě pustil do ostré výměny názorů s americkým novinářem The New York Times Benem Rothenbergem. Reagoval tak na kritiku, která se v posledních měsících snáší na Srbovu hlavu v souvislosti s jeho rolí ve vyhazovu prezidenta ATP Chrise Kermodeho.

Když v březnu Hráčská rada ATP, které Djokovič předsedá, schválila odvolání dosavadního šéfa mužské tenisové tour, světová jednička to pěkně schytala. Ozvaly se další velké hvězdy Roger Federer a Rafael Nadal, kteří si postěžovali, že s nimi závažné rozhodnutí nikdo nekonzultoval a sám Djokovič si ani neudělal čas, aby jim přednesl důvody k dovolání podle nich jinak oblíbeného prezidenta. V médiích pak dostal Srb nálepku "toho zlého muže", který jde proti legendám. A tak, když Djokovič na tiskové konferenci v Římě zaslechl narážky na Hráčskou radu, která tento týden opět zasedala, neudržel se a musel si to s Rothenbergem vyříkat. "Vůbec se mi nelíbí, jakým způsobem celou věc prezentujete. Přijde mi nefér, že ze mě děláte někoho, kdo rozhoduje. Já jsem sice předseda rady, ale rozhoduje většina, v radě je nás celkem deset. Není to jen o mně," ohradil se Djokovič. Hráčskou radu totiž čeká další práce, do turnaje ve Wimbledonu musí vybrat nového člena rady ATP, kterou oslabil Justin Gimelstob. Bývalý deblista dostal v dubnu podmínečný trest a 60 hodin veřejně prospěšných prací za to, že zbil bývalého kamaráda. Poté sám rezignoval. Roztržka legend má hlubší kontext. Federerovi se prý nelíbí Djokovičova temná stránka číst článek Americký novinář se tak Djokoviče zeptal, koho by rád viděl na uvolněném místě a rozjela se devítiminutová slovní přestřelka. "Budou prezentace všech šesti kandidátů, netuším, s jakými plány přijdou. Ale hlavně nezáleží jen na mně. Musíme se opět shodnout jako skupina. To je to, o čem tu mluvím," nedal se Srb. Rothenberg mu ale odpověděl, že podle jeho zdroje, hlasuje Djokovič konzistentně a figuruje v radě jako jasný lídr a číslo jedna. A že by se podle toho měl chovat a vyjadřovat se transparentně. "A je váš zdroj seriózní?" zeptal se jízlivě Djokovič. "Samozřejmě," zněla odpověď. "A je to zdroj z rady?" vyzvídal dál a dostal znovu souhlasnou reakci. "Hm, dobře. Ale proč bych měl být odpovědný za to, jak hlasuju. Chápu, že vy novináři potřebujete příběh, ale nevím, proč všechno házíte jen na mě," nechal se slyšet tenista. Když už to vypadalo, že debatu ukončí moderátor tiskové konference, přišlo pro Djokoviče ještě jedno popíchnutí. "Pokud se vám v našich článcích něco nelíbí, můžete se k tomu vyjádřit," řekl mu Rothenberg. "To se mám jako vyjadřovat ke každému článku, tweetu a informaci, kterou vypustíte a nebude se mi zdát? To přece nejde. Neříkám, že všechno, co napíšete, je špatně. Respektuju vás i to, že potřebujete příběh, ale z vaší strany cítím málo respektu," dodal Djokovič. Nečekaný Federerův konec. Švýcar odstoupil z turnaje v Římě, vzdala i Ósakaová číst článek

autor: Miroslav Harnoch | 16. 5. 2019 9:33