Tenis

Chvíle, která dojala Ameriku. Venus mluvila o Muchové, potom utichla, oči zvlhly

Aleš Vávra Aleš Vávra
Aktualizováno 26. 8. 2025 12:58
Ještě jednou, patrně naposledy, dokázala Venus Williamsová dostat do varu největší tenisový stadion světa: arénu Arthura Ashe. O šestnáct let mladší semifinalistku dvou posledních ročníků US Open Karolínu Muchovou potrápila ve třech setech. Zatímco Češka se pozastavila nad tím, že výkon Američanky neodpovídal věku, Williamsová dojala svět tenisu svou tiskovou konferencí.
Venus Williamsová gratuluje Karolíně Muchové k postupu na US Open.
Venus Williamsová gratuluje Karolíně Muchové k postupu na US Open. | Foto: Reuters

Někteří jí předpovídali potupný debakl, starší ze slavných sester ale ukázala, že se tři měsíce tvrdé práce vyplatily.

Muchová musela před frenetickým publikem sáhnout po své nejlepší hře. Vyhrála 6:3, 2:6, 6:1.

"Myslím, že Venus odehrála super zápas. Nedávala míče zadarmo, dobře servírovala. Vůbec bych neřekla, že jí je pětačtyřicet. Hrála rychle a přesně. Byl to těžký zápas," uvedla česká tenistka pro ČTK.

Williamsovou, symbolizující nesmrtelnou vášeň pro tenis, vyprovázel z kurtu potlesk ve stoje. Venus udělala otočku, zamávala a pokračovala do útrob stadionu. 

"Pravděpodobně odehrála nejkvalitnější zápas od svého návratu," chválil ji magazín Tennis.com.

Na tiskové konferenci potom sedminásobná grandslamová vítězka popisovala, co právě prožila. Moment, který dojal Ameriku i celý tenisový svět, se dostavil až v samotném závěru.

"S týmem jsme v posledních třech měsících dřeli tak tvrdě a tak rychle, jak jen to je možné. Neměla jsem prakticky žádný volný den. Nechodila jsem na večeře, nevídala jsem přátele. Nedělala jsem nic kromě tréninku," vyprávěla.

Odmítala, že by při obdivuhodném návratu výkonnosti jezdila na další turnaje. Zařekla se totiž, že mimo Spojené státy už nejspíš hrát nebude. 

"Můj cíl je dělat si to, co chci. Chtěla jsem být v létě tady a jsem strašně vděčná, že mi dali divokou kartu. Také mohli říct, že si to nezasloužím, že jsem toho moc neodehrála a byla pryč moc dlouho. Ale někteří lidé ve mě věřili," uvedla Williamsová.

Promluvila i o Muchové. Byla nadšená z toho, jak dokázala jedné z nejlepších tenistek současnosti konkurovat.

Související

Nejšílenější sekvence historie US Open. Neudělal jsem nic špatně, říká Medveděv

Daniil Medveděv - Benjamin Bonzi (US Open 2025)

"Když si vzpomenu na to, jak jsem s ní hrála v roce 2020, je to jako den a noc. Tehdy jsem se cítila velmi nepříjemně. Hrála jsem v bolestech. Dnes jsem se cítila mnohem lépe a jsem moc vděčná za to, že jsem proti ní skutečně měla opravdovou šanci," vysvětlovala bývalá světová jednička.

Williamsová hrála teprve svůj třetí turnaj po šestnáctiměsíční pauze způsobené řadou zranění a zdravotních problémů.

Loni podstoupila náročnou operaci děložních myomů.

Vítězný návrat do akce zažila coby divoká karta ve Washingtonu, kde se minulý měsíc stala nejstarší ženou, která vyhrála zápas na okruhu WTA od Martiny Navrátilové v roce 2004.

"Návrat na kurty pro mě znamenal dát sama sobě šanci být zase zdravá," podotkla nejstarší hráčka na US Open od roku 1981.

"Když hrajete a nejste zdravá, dostává se to do vaší mysli. Není to jen o tom, jak se cítíte fyzicky. Jste zaseknutá i ve své mysli," sklopila hlavu a do očí se jí draly slzy.

Po dlouhé pauze jen tiše, s hlavou stále sklopenou, dodala: "Takže… bylo moc hezké cítit se zase svobodnější."

Související

Vystresovali jste mě, řekla Muchová bouřícím Američanům. Tak v New Yorku ustála vřavu

Tennis: US Open
17 fotografií
 
Mohlo by vás zajímat

"Pane bože, úder týdne." Svět tenisu se rozplývá nad magickou výměnou Muchové

"Pane bože, úder týdne." Svět tenisu se rozplývá nad magickou výměnou Muchové

Muchová zvládla bláznivou bitvu. V New Yorku dojde na derby českých hvězd

Muchová zvládla bláznivou bitvu. V New Yorku dojde na derby českých hvězd

Muchová - Cirsteaová 2:1. Češka je po parádním dramatu ve třetím kole

Muchová - Cirsteaová 2:1. Češka je po parádním dramatu ve třetím kole

"Nemáš vzdělání." Partnerka Siniakové v ostré hádce, Amerika řeší rasistický podtext

"Nemáš vzdělání." Partnerka Siniakové v ostré hádce, Amerika řeší rasistický podtext
Tenis sport Obsah Venus Williamsová Karolína Muchová US Open Přehled zpráv

Právě se děje

před 9 minutami
Auto

Jen jedna cena, příplatková výbava neexistuje. Čínský BAIC vytěžil Mercedes-Benz

Jen jedna cena, příplatková výbava neexistuje. Čínský BAIC vytěžil Mercedes-Benz
Prohlédnout si 20 fotografií
Model X7 má oslovit zákazníky zpracováním a výbavou.
Automobilka se chlubí tím, že se inspirovala u Mercedesu, s nímž 20 let spolupracuje.
Aktualizováno před 10 minutami
Počet obětí čtvrtečního ruského náletu na Kyjev stále roste, už překonal dvě desítky
Zahraničí

ŽIVĚ
Počet obětí čtvrtečního ruského náletu na Kyjev stále roste, už překonal dvě desítky

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 27 minutami
Thajský ústavní soud zbavil funkce další hlavu vlády. Už popáté za posledních 17 let
Zahraničí

Thajský ústavní soud zbavil funkce další hlavu vlády. Už popáté za posledních 17 let

Premiérka se zpětně omluvila za telefonát s kambodžským expremiérem v době konfliktu mezi oběma zeměmi.
před 38 minutami
Martina jsem už viděl v NHL. Nevyšlo to, soupeři musí zářit štěstím, říká Petr Fuksa
Ostatní sporty

Martina jsem už viděl v NHL. Nevyšlo to, soupeři musí zářit štěstím, říká Petr Fuksa

"Měl vždy svůj názor, a i když občas dojde k jejich výměně, tak náš vztah je bezproblémový,“ říká o svém synovi a svěřenci kanoista Petr Fuksa.
před 1 hodinou
Rusové ženou formuli 1 k soudu kvůli zrušeným závodům. Chtějí 1,5 miliardy
Motorismus

Rusové ženou formuli 1 k soudu kvůli zrušeným závodům. Chtějí 1,5 miliardy

Promotér ruské Velké ceny žaluje formuli 1 u londýnského soudu. Po zrušení závodů kvůli invazi na Ukrajinu žádá 50 milionů liber.
před 1 hodinou
Česká ekonomika letos příjemně překvapuje. Domácnosti se už nebojí utrácet
Domácí

Česká ekonomika letos příjemně překvapuje. Domácnosti se už nebojí utrácet

Inflace se drží pod třemi procenty a nominální mzdy stále rostou solidním tempem, díky čemuž se reálná kupní síla Čechů zvyšuje.
před 1 hodinou
Na Masters of Rock příští rok vystoupí i Helloween i loni zrušení The Rasmus
Kultura

Na Masters of Rock příští rok vystoupí i Helloween i loni zrušení The Rasmus

The Rasmus měli původně vystoupit už loni, svou účast však nakonec odřekli.
Další zprávy