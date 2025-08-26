Chvíle, která dojala Ameriku. Venus mluvila o Muchové, potom utichla, oči zvlhly

Někteří jí předpovídali potupný debakl, starší ze slavných sester ale ukázala, že se tři měsíce tvrdé práce vyplatily.
Muchová musela před frenetickým publikem sáhnout po své nejlepší hře. Vyhrála 6:3, 2:6, 6:1.
"Myslím, že Venus odehrála super zápas. Nedávala míče zadarmo, dobře servírovala. Vůbec bych neřekla, že jí je pětačtyřicet. Hrála rychle a přesně. Byl to těžký zápas," uvedla česká tenistka pro ČTK.
Williamsovou, symbolizující nesmrtelnou vášeň pro tenis, vyprovázel z kurtu potlesk ve stoje. Venus udělala otočku, zamávala a pokračovala do útrob stadionu.
"Pravděpodobně odehrála nejkvalitnější zápas od svého návratu," chválil ji magazín Tennis.com.
Na tiskové konferenci potom sedminásobná grandslamová vítězka popisovala, co právě prožila. Moment, který dojal Ameriku i celý tenisový svět, se dostavil až v samotném závěru.
"S týmem jsme v posledních třech měsících dřeli tak tvrdě a tak rychle, jak jen to je možné. Neměla jsem prakticky žádný volný den. Nechodila jsem na večeře, nevídala jsem přátele. Nedělala jsem nic kromě tréninku," vyprávěla.
Odmítala, že by při obdivuhodném návratu výkonnosti jezdila na další turnaje. Zařekla se totiž, že mimo Spojené státy už nejspíš hrát nebude.
"Můj cíl je dělat si to, co chci. Chtěla jsem být v létě tady a jsem strašně vděčná, že mi dali divokou kartu. Také mohli říct, že si to nezasloužím, že jsem toho moc neodehrála a byla pryč moc dlouho. Ale někteří lidé ve mě věřili," uvedla Williamsová.
Promluvila i o Muchové. Byla nadšená z toho, jak dokázala jedné z nejlepších tenistek současnosti konkurovat.
"Když si vzpomenu na to, jak jsem s ní hrála v roce 2020, je to jako den a noc. Tehdy jsem se cítila velmi nepříjemně. Hrála jsem v bolestech. Dnes jsem se cítila mnohem lépe a jsem moc vděčná za to, že jsem proti ní skutečně měla opravdovou šanci," vysvětlovala bývalá světová jednička.
Williamsová hrála teprve svůj třetí turnaj po šestnáctiměsíční pauze způsobené řadou zranění a zdravotních problémů.
Loni podstoupila náročnou operaci děložních myomů.
Vítězný návrat do akce zažila coby divoká karta ve Washingtonu, kde se minulý měsíc stala nejstarší ženou, která vyhrála zápas na okruhu WTA od Martiny Navrátilové v roce 2004.
"Návrat na kurty pro mě znamenal dát sama sobě šanci být zase zdravá," podotkla nejstarší hráčka na US Open od roku 1981.
"Když hrajete a nejste zdravá, dostává se to do vaší mysli. Není to jen o tom, jak se cítíte fyzicky. Jste zaseknutá i ve své mysli," sklopila hlavu a do očí se jí draly slzy.
Po dlouhé pauze jen tiše, s hlavou stále sklopenou, dodala: "Takže… bylo moc hezké cítit se zase svobodnější."
The end of Venus’ presser 🥹💙#USOpen pic.twitter.com/RXQzz47abO— Tennis Channel (@TennisChannel) August 26, 2025