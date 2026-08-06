Rusům nevoní úprk talentů do Česka. Pořád mají naši výchovu, utěšuje se Tarpiščev

Je to čím dál častější jev. Ruské tenistky už jako děti se svými rodiči opouštějí rodnou zem, trénují v cizích klubech i akademiích a přebírají nová občanství. Těží z toho například i český tenis. Šéf ruského tenisu ale popírá, že by šlo o něco významného.
Bylo to příznačné finále. V nedělní bitvě o titul podniku v Memphisu se potkaly dvě rodačky z Moskvy. Zatímco první z nich Darja Viďmanová změnila občanství už dávno a reprezentuje Českou republiku, teprve šestnáctiletá vítězka Kristina Ljutovová už vyhlíží americký pas.
„Doufám, že to bude co nejdříve, ráda bych reprezentovala Spojené státy,“ nechala se slyšet už během loňské sezony, zatím ale ještě čeká na vyřízení všech administrativních záležitostí.
Ljutovová díky nedělní trofeji vystřelila směrem k první světové stovce. Proti Viďmanové udržela klidnou hlavu i přesto, že první set prohrála jednoznačně 1:6. Prokázala tedy velkou mentální odolnost.
„Chtěla bych poděkovat své mamince. Podívej, kam až jsi mě dostala,“ smála se během slavnostního ceremoniálu.
Právě její matka totiž může za to, že malá Kristina vůbec ještě v Rusku začala hrát tenis. Sama amatérsky hrála a vozila dceru na tréninky.
Do USA, konkrétně do Washingtonu, se přestěhovaly s rodinou před šesti lety a Kristina tu začala trénovat. A právě proto nyní žádá o nový pas.
Šéf ruského tenisového svazu Šamil Tarpiščev si z toho ale velkou hlavu nedělá.
„Je to talentovaná tenistka, teď už s ní ale nemáme žádné spojení. Každé dítě má jiný vývoj a ona se přestěhovala se do Ameriky. Škola, kterou má, je stále naše,“ citovala agentura TASS Tarpiščeva.
I když ruský šéf zůstává klidný, tamní média si všímají, že kromě Mirry Andrejevové se nadějní teenageři ke své domovině nechtějí hlásit.
„Ruská tenisová scéna produkuje mnoho vynikajících tenistek a často mizí jinam. Kromě Viďmanové a Ljutovové také čerstvá juniorská grandslamová šampionka Roland Garros Alisa Okťabrevová, která odešla do České republiky,“ píše ruský server Championat.
Okťabrevová přitom žije s rodiči v Praze od jejích dvou let, tenis se tedy od prvních krůčků učila právě na českých kurtech.
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