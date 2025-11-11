Tenis

Chci rodinu. Jak Siniaková utnula dohady o kariéře, jaká se ještě víc vymyká realitě

Aleš Vávra Aleš Vávra
před 22 minutami
Turnaj mistryň ve čtyřhře se v Rijádu točil z velké části kolem ní. Česká tenistka Kateřina Siniaková sice po boku partnerky Taylor Townsendové prohrála v semifinále a nenaplnila roli nejvíce favorizovaného páru, i tak ale potvrdila status deblové superstar. Čeho ještě může dosáhnout, ptají se ve světě.
Kateřina Siniaková s trofejí pro světovou jedničku za rok 2025.
Kateřina Siniaková s trofejí pro světovou jedničku za rok 2025. | Foto: WTA

Deblová kariéra Kateřiny Siniakové vstoupila do vzácného teritoria.

Devětadvacetiletá Češka popáté v kariéře ukončila sezonu v roli světové jedničky, čímž vyrovnala absolutní rekord jedné z nejslavnějších ikon tenisové historie: Martiny Navrátilové.

V roce 2025 vyhrála čtyři tituly se třemi různými partnerkami. Získala už desátý grandslamový titul v ženské čtyřhře. A přidala první z mixu: s Nizozemcem Semem Verbeekem slavně ovládla Wimbledon.

Na světovém trůnu už strávila celkem 169 týdnů a je třetí nejlepší deblistkou všech dob.

Před ní jsou jen ženy, které daly letos v Rijádu jména základním skupinám. Liezel Huberová byla jedničkou 199 týdnů, Navrátilová dokonce 237.

"Siniakové místo mezi velikánkami působí surreálně, ale i naprosto zaslouženě," napsal tenisový expert Greg Garber do titulku textu vydaném pro oficiální web WTA.

"Když mi před rokem řekli, že mi chybí jeden rok na pozici jedničky k Martině, říkala jsem si: Bože, jsem tak blízko. Teď jsem šťastná, že jsem to dokázala. Je to obrovské privilegium," přiznala rodačka z Hradce Králové.

Garber popsal, jak Siniaková kroutila nevěřícně hlavou, když jí jmenoval, co všechno už dokázala.

Od roku 1996 už je čtvrtou nejlepší hráčkou z hlediska počtu ženských deblových titulů: více jich mají jen sestry Venus a Serena Williamsovy a Martina Hingisová.

Související

Unikátní bilance táhne vzhůru další klenot českého tenisu. Zpozorněl i hvězdný Rus

Dalibor Svrčina, Toronto 2025

"Taková jména. Sledovala jsem je, když jsem vyrůstala. A teď, být skoro u nich, je úžasné. Těžké popsat to slovy. Ani tomu nemůžu uvěřit, že mám takový úspěch," podotkla.

Kde leží pro Siniakovou hranice?

"Doufám, že tohle není konec. Stoprocentně zůstávám hladová," dodala.

Cesta na absolutní vrchol historických tabulek bude významně závislá na její tenisové dlouhověkosti.

Když se jí v Rijádu ptali na úžasnou kariéru Tchajwanky Šie Su-wej, která startovala na Turnaji mistryň v devětatřiceti letech a končit rozhodně nehodlá, Siniaková se musela jen pousmát.

"Každý mi říká, že mohu hrát čtyřhru dalších dvacet let. Ale já bych moc ráda měla rodinu, takže uvidíme, jak to půjde," citovala WTA její slova.

Související

"Klaňte se." Z totálního chaosu vykouzlila Siniaková parádu. I Rusky se smály

Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová, Turnaj mistryň 2024
2:37
 
Tenis

