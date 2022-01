Chci být nejstarší tenista na okruhu, sní Pospíšil a hraje turnaje svého svěřence

Jednomu je 24 let a sní o tom, že bude zatápět hráčům první desítky, ten druhý ho trénuje a vyhlíží jednačtyřicáté narozeniny. Vít Kopřiva a Jaroslav Pospíšil, hráč a kouč, a oba singloví účastníci tenisového challengeru, který tento týden probíhá v australském Bendigu. A oba úspěšně přešli přes první kolo.

První záznam ve statistikách ATP u jména Jaroslav Pospíšil je ze srpna 2000, kdy vyhrál utkání kategorie Futures. Nyní, téměř 22 let poté, ještě sbírá body na challengerech a poráží kluky, kteří jsou mladší než celá jeho kariéra.

"Mým cílem je být nejstarším hráčem na okruhu, momentálně jsem na singlovém žebříčku ATP čtvrtý nejstarší, tak snad se to jednou podaří," přiznal pro Aktuálně.cz sen o kuriózním úspěchu Pospíšil.

Momentálně drží rekord chorvatský dlouhán Ivo Karlovič, kterému bude v únoru 43 let a ještě trůní ve třetí stovce rankingu. To Pospíšila najdeme až v té osmé, přeci jen se spíš soustředí na kariéru trenéra než hráče.

"Je to bohužel znát, už nemám moc energii na sobě pracovat, snažím se nějak udržovat na kurtu, ale kondiční přípravu už nedělám žádnou, teď v Austrálii jsem trénoval všehovšudy třikrát," přiznal hráč, který to v minulosti dotáhl na 103. příčku na světě.

K protinožcům vyrazil se svým svěřencem Vítem Kopřivou, který je naopak teprve na začátku kariéry a rád by jednou zamířil do první stovky.

"Je to nevšední situace na okruhu, že hráč i trenér hrají stejný turnaj, ale klobouk dolů, jak se Jarda udržuje a jak pořád dokáže hrát. Má to své výhody, že i v tréninku jsme proti sobě schopni soupeřit na nejvyšší úrovni," vysvětlil Kopřiva.

V Bendigu Pospíšil už podle player listu viděl, že by měl žebříčkově stačit na kvalifikaci, a tak se zkusil přihlásit. Zvládl ji a zahrál si tak první kolo hlavní soutěže s dotací 60 tisíc dolarů. A nejen to, porazil domácí divokou kartu Christophera Romiose.

"Využil jsem dokonale přijatelnějšího losu, jinak je to tu jiný level, chtěl bych se líp připravit, ale nebyla možnost. Uvidíme, jak dlouho to budu ještě takhle zkoušet, asi dokud vydrží zdraví. A kdybych dostával od mladých kluků každý zápas dvakrát 1:6, tak by mě to už taky nebavilo," uvažuje Pospíšil.

Čas od času něco podobného podnikne, pokud mu to žebříčkové postavení dovolí a pokud má zrovna cestu na turnaj s Kopřivou. Ten se loni blýskl skalpem hráče první desítky Kanaďana Denise Shapovalova a na podniku v Gstaadu si zahrál semifinále. Okruh ATP to na konci roku vyhlásil za největší senzaci sezony.

"Byl to obrovský zážitek, moc si toho ocenění vážím, je to motivace dostat se na ty nejlepší turnaje a znovu si zahrát s hráčem první desítky," přeje si Kopřiva.

Zmíněný úspěch ho katapultoval do první dvoustovky žebříčku, takže už může pomýšlet na kvalifikace grandslamů. Spolupráci s hrajícím trenérem si zatím nemůže vynachválit. Ne nadarmo jim spousta lidí říká, jako by si herně i lidsky z oka vypadli.

"I my to tak cítíme. Věřím, že se do stovky dostane, je to jen na něm, kam až to dotáhne, hlavně aby mu vydrželo zdraví," přeje si Pospíšil.

Zatím může být spokojený, Kopřiva v Bendigu postoupil už do osmifinále, když vyřadil nasazenou dvojku Cema Ilkela. To Pospíšila ještě v noci z úterý na středu bitva o poslední šestnáctku čeká. Tentokrát ho prověří jiný dvaadvacetiletý mladík Belgičan Zizou Bergs.