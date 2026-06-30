Chcete ničit životy? Kauza Vondroušové hýbe Wimbledonem, americká hvězda nechápe

Wimbledon už je v plném proudu, jedním z hlavních tenisových témat ale zůstává případ senzační šampionky turnaje z roku 2023, Markéty Vondroušové. Na stranu Češky se i v Londýně staví řada osobností. Jejich pohled je víceméně podobný: ano, Vondroušová pochybila, ale přísný čtyřletý zákaz činnosti nedává žádný smysl. Obzvláště rezonují silná slova americké hvězdy Jessicy Pegulaové.
Tlak na Mezinárodní agenturu pro bezúhonnost tenisu (ITIA) a Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS), k níž má česká tenistka možnost se odvolat, nadále sílí.
Vondroušová se na začátku prosince dostala do sporu s německou komisařkou, které po incidentu před svým pražským bytem nakonec podepsala potvrzení o odmítnutí dopingového testu. Hráčka tvrdí, že tak učinila po nevhodném nátlaku a vysoce nestandardním chování komisařky. Přesto obdržela maximální možný trest: čtyři roky natvrdo.
Zejména nemilosrdná výše trestu nadále dráždí tenisové osobnosti z celého světa.
Jednoznačně na stranu Vondroušové, která v neděli oslavila sedmadvacáté narozeniny, se nyní postavil třeba slavný trenér Patrick Mouratoglou.
„V tomhle případu jsem jednoznačně na straně tenistky. Z celé řady důvodů. A jeden z nich je extrémně očividný. Podle mě nepřichází v úvahu, že by se Vondroušová snažila podvádět,“ prohlásil někdejší veleúspěšný kouč Sereny Williamsové a majitel tenisové akademie v Nice.
Bývalá světová šestka podstoupila antidopingový test o tři dny později a byl negativní.
„Je jasné, že se nesnažila vyhnout kontrole,“ dodal Mouratoglou a tvrdě zkritizoval antidopingová pravidla, která nařizují tenisovým hráčům uvést na každý den svého sportovního života hodinu a místo, kde se budou nacházet.
„Doslova říkají: musíte uvést časový slot na každý den, ale my stejně můžeme přijít, kdy chceme. Proč? Nedává to žádný smysl. Chcete ničit životy lidí? Vždyť je to šílené,“ kritizoval kouč.
Nepřímo se k případu Vondroušové ostatně vyslovila i sama Serena Williamsová.
Legendární Američanka v aktuálním rozhovoru pro Tennis Majors označila současný systém hlášení pobytu pro antidopingové kontroly za „neprofesionální“ a uvedla, že ji málem odradil od comebacku na kurty. Šlo o vzácnou veřejnou kritiku systému od hráčky, která před návratem patřila k vůbec nejčastěji testovaným na okruhu.
V pondělí se k trestu pro Vondroušovou vyjádřila i další americká hvězda Jessica Pegulaová.
„Neznám všechny detaily toho, co se přesně stalo. Zdá se, že je kolem toho teď hodně tvrzení proti tvrzení. Ale v každém případě je čtyřletý trest opravdu přehnaný. Někomu zničíte kariéru kvůli něčemu, co mohlo být jednoduše velkým nedorozuměním, a to mi nepřipadá fér. Ten trest je podle mě strašně přísný,“ uvedla světová čtyřka na tiskové konferenci po svém vítězství v 1. kole Wimbledonu nad debutující Češkou Darjou Viďmanovou.
Ačkoli je podle Američanky samozřejmě nejjednodušší prostě spolupracovat a test absolvovat, podobně drakonický trest nechápe. Ani vzdáleně jej nepovažuje za adekvátní.
„Odmítnout test samozřejmě není v pořádku. Ale mám pocit, že musí existovat řešení, které člověku úplně nezničí kariéru kvůli něčemu, při čem ani neměl pozitivní dopingový nález,“ pokračovala.
„Mně to prostě nedává smysl. A myslím si, že to smysl nedává nikomu, kdo se na celou věc dívá čistě selským rozumem,“ dodala Pegulaová.
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