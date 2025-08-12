Tenis

Britská hvězda žádala, aby vyhodili dítě z hlediště. Sudí ji bleskově uzemnila

Rudolf Černík
Aktualizováno před 32 minutami
O rozruch se na turnaji v Cincinnati postarala tenisová hvězda Emma Raducanuová. Během šlágru s Arynou Sabalenkovou totiž požadovala, aby pořadatelé vyvedli z ochozů plačící dítě.
Emma Raducanuová a její stížnost na dětský pláč v hledišti | Video: Asociated Press

V rozhodujícím třetím setu více než tříhodinové bitvy potřebovala Raducanuová srovnat za stavu 3:4 a 40:40 na servisu skóre.

V důležitém momentu se ale nemohla soustředit na podání. Z tribun se totiž ozval dětský pláč.

"Už je to nějakých deset minut," stěžovala si dvaadvacetiletá Britka u umpirové rozhodčí, že projev dětské nespokojenosti nebyl podle ní ojedinělý.

"Je to dítě. Chcete po mně, abych vyhodila ze stadionu dítě?" reagovala bleskově a nevěřícně německá sudí Miriam Bleyová.

Vítězka US Open se nejprve nezmohla na odpověď, pak však ukázala do hlediště, ze kterého se ozývaly výkřiky "Ano" na její podporu.

"Mohu pak někoho zavolat, ale teď je třeba, abychom pokračovali," vybídla Bleyová, jež rozhodovala i finále letošního Wimbledonu.

Roztrpčená Raducanuová nakonec vlastní podání v tomto gamu uhájila, třebaže v něm čelila čtyřem brejkbolům soupeřky a dokonce třináctkrát se skóre dostalo na shodu.

Z vítězství se však přece jen radovala světová jednička Sabalenková, která 39. hráčku světa udolala 7:6, 4:6, 7:6 a může v Ohiu dál pomýšlet na obhajobu titulu.

V osmifinále čeká běloruskou favoritku Španělka Jessica Bouzasová.

