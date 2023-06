Chceme hrát taky večer, zlobí se tenistky v Paříži. Diváci pak ale vrací vstupenky

Je to téma, které se táhne celým letošním antukovým grandslamem. Hráčky v Paříži nastupují spíše dopoledne a brzy odpoledne. Nejlepší tenisté zase k večeru a v nočních časech. Prestižní vysílací časy by rády "ukořistily" i Aryna Sabalenková a spol., ale někteří diváci o to moc nestojí. Zato Alexanderu Zverevovi by změna nevadila.

Když organizátoři ustoupili ze zajetých pořádků a o víkendu nabídli prestižnější časy také tenistkám, někteří diváci zkoušeli své vstupenky zpátky prodat, protože je zajímal spíš zápas mužské světové jedničky Carlose Alcaraze než Bělorusky Aryny Sabalenkové. "Popravdě jsem čekala, že tu bude poloprázdný stadion, že na nás nikdo nepřijde, když se lidem programová změna nelíbila. Ale nakonec tu bylo plno a diváci se bavili, snad budou večerní utkání žen k vidění častěji," přála si Sabalenková po nedělním triumfu nad Američankou Sloane Stephensovou. To Tunisanku Uns Džábirovou reakce některých fanoušků vyloženě namíchla. "Je čas změnit tenhle pohled na věc. Pozoruju, že spousta lidí ženský tenis nesleduje, a přesto ho odsuzuje. Přitom i na okruhu WTA je k vidění spousta skvělých zápasů," tvrdila aktuálně sedmá hráčka světa. Sama v sobotu odehrála dramatickou třísetovou bitvu proti Srbce Olze Danilovičové od osmi hodin večer. "Snad to pomůže lidem i organizátorům změnit mentalitu, protože ženy také tvrdě trénují a předvádí skvělé výkony," postěžovala si Džábirová. Ale zdaleka ne všichni jsou účastí v atraktivních "night sessions" zrovna nadšení. Třeba německý tenista Alexander Zverev by si takové privilegium klidně odpustil, protože to s sebou přináší i negativní důsledky. "Dejme tomu, že začnete hrát v osm nebo v devět večer. Když to neukončíte ve třech setech, jste na kurtu ještě po půlnoci, to znamená, že se všemi dalšími povinnostmi nejste v posteli dřív než ve čtyři nebo pět ráno," líčil někdejší druhý hráč světa. Ten, kdo vyhraje, se obere o čas na regeneraci, protože se musí připravit na další zápas. "Podle mě to pro hráče ani není moc zdravé, takže není o co stát," rýpl si Zverev. Výjimkou mezi ženami, které chtějí být vidět i ve večerním programu, je světová jednička Iga Šwiateková. "Přiznám se, že já v tomhle ostatním holkám moc nepomáhám. Naopak pokud to jde, prosím organizátory, aby mě zařazovali do programu co nejdřív. A tou dobou, kdy se hrají večerní zápasy, už regeneruju a o tenise nepřemýšlím. Ani se na něj nedívám, vyhovuje mi to tak," dodala Polka. A organizátoři jí vyšli vstříc i ve čtvrtfinálovém programu: vždy hrají nejprve ženy a po nich až muži. I Karolína Muchová v úterý celý program zahajovala. Podívejte se na sestřih jejího zápasu: Sestřih utkání Muchová - Pavljučenkovová | Video: Asociated Press

