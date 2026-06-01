Chaos a tenisová krádež v přímém přenosu. Ze sporného míčku těžil Menšíkův rival

V době, kdy z tenisového okruhu mizí čároví rozhodčí a svět se spoléhá na techniku, si pařížský antukový grandslam stále drží sudí z masa a kostí. Jenže v nedělním osmifinále French Open mezi Joaem Fonsecou a Casperem Ruudem došlo k situaci, která pořádně rozvířila tenisovou debatu.
Druhý set mezi brazilským mladíkem a norským kliďasem dospěl do dramatické koncovky ve zkrácené hře.
Za stavu 8:7 pro Ruuda zahrál Fonseca dlouhý forhend k základní čáře a vzduchem zazněl výkřik „out“.
Ruud zastavil hru a okamžitě šel označit stopu, sudí z umpiru se šla podívat, ale míček viděla jako dobrý.
„Mezi čárou a stopou nevidím žádný prostor, za mě dobrý míč. Aut zakřičel někdo z publika,“ upozornila sudí norského tenistu.
Ten zareagoval pokorným výrazem, příliš neprotestoval a šel se připravit na další výměnu.
Problém nastal v okamžiku, kdy režie televizním divákům nabídla jestřábí oko, na kterém bylo vidět, že podle techniky skončil míček v těsném autu.
Takže kdekoli jinde na turnaji, kde auty hlásí hlas z reproduktoru, by Ruud slavil zisk setu, tady se hrálo dál. A stav byl 2:0 na sety pro Fonsecu, který nakonec vyhrál i celý zápas a zahraje si čtvrtfinále proti generačnímu rivalovi Jakubu Menšíkovi.
„To byla krádež?“ napsal server Tennis Channel k videu na síti X.
„Absolutní chaos s hlášením autů,“ označil scénu účet The Tennis Letter.
Sám Ruud si na tiskové konferenci také posteskl, že bitva o poslední osmičku mohla možná vypadat jinak.
„Místo skóre 0:2 to mohlo být 1:1. Další set jsem vyhrál, takže možná se to celé mohlo vyvíjet úplně jinak. Je to škoda,“ smutnil Nor.