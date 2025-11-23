Češi budou hrát kvalifikaci Davis Cupu doma, pak jim opět hrozí Američané

Hrát se bude 6. a 7., nebo 7. a 8. února v Jihlavě.
V případě vítězství narazí tým kapitána Tomáše Berdycha ve druhém kole na lepšího z dvojice Maďarsko - USA. Také tento zápas by odehráli doma.
"Musím říct, že ten los byl velice přívětivý. Vnímám Švédy jako velkou velmoc, ale to už je hodně let zpátky. Teď by měl být jejich tým přijatelný. S velkou pokorou je to něco hodně podobného, možná lehce silnější tým, než byla letos v prvním kole Korea," řekl v nahrávce pro média kapitán Tomáš Berdych.
Češi letos dohráli v týmové soutěži ve čtvrtfinále, když nestačili ve čtvrtek v Boloni na Španělsko. S výběrem kapitána Davida Ferrera prohráli 1:2 na zápasy.
S USA hráli ve druhém kole také letos, ve floridském Delray Beach zvítězili 3:2 na zápasy. Duely 2. kola Davisova poháru se uskuteční 18. a 19., nebo 19. a 20. září.
"S pokorou zvládnout prvního soupeře a pak po očku vyhlížet dál. To by byl ten zápas, který si zaslouží kulisu, jakou bychom byli schopní tady připravit, nachystat a ukázat divákům, že Davis Cup umí být skvělý. A navázat na to, že budeme hrát zápas potenciálně Amerikou a v tomto případě doma," uvedl Berdych.
"Jak ale známe tenis a i teď se Španělskem to byla pro nás dobrá lekce, že ne vždy to je tak, jak to na papíře vypadá. Proto to musíme poctivě zvládnout," doplnil.
Čeští tenisté, kteří plnili při losu roli nasazených devítek se utkají se Švédskem poprvé od roku 2001. Tehdy s nimi v Helsingborgu prohráli 2:3 na zápasy. Nyní je budou hostit v Jihlavě.
"Utkání plánujeme odehrát díky vstřícnosti a ochotě jihlavských hokejistů, primátora města a kraje Vysočina ve zbrusu nové Horácké aréně. Všichni o ní mluví v superlativech a kapitánovi i hráčům se výběr místa líbil," řekl v prohlášení pro média šéf svazu Jakub Kotrba.
"Zvolili jsme další české město, kde se světový tenis ještě nehrál a kam to mají fanoušci ze všech koutů republiky podobně daleko," dodal.
Nejvýše postaveným švédským tenistou v žebříčku ATP je Elias Ymer, kterému patří 169. místo. Dalšími hráči jsou například Olle Wallin (456.), nebo syn legendárního Björna Borga Leo (549.).
Češi by se měli opět spoléhat na Jiřího Lehečku (17.), Jakuba Menšíka (19.) či Tomáše Macháče (32.).
"Ještě jsem jednotlivě s nikým nemluvil. Je to jen chvíle, co jsme se vrátili z posledního turnaje v Itálii. Ale kluci to vnímají, že nás čeká další zápas prvního kola. Všichni se těšili, že by se mělo hrát doma, což se teď splnilo a to je pro ně největší lákadlo," prohlásil Berdych.
Příští ročník Davisova poháru se odehraje ve stejném formátu jako letos. Po kvalifikaci se uskuteční dalších sedm vyřazovacích zápasů ve dvou dnech na půdě jednoho z týmů. Zde už má jistou účast Španělsko. Vítězové následně postoupí do osmičlenného finálového turnaje. V něm už má jistou účast Itálie.
Los kvalifikace Davisova poháru:
Česko - Švédsko, Maďarsko - USA, Chile - Srbsko, Německo - Peru, Chorvatsko - Dánsko, Ekvádor - Austrálie, Norsko - Velká Británie, Bulharsko - Belgie, Japonsko - Rakousko, Indie - Nizozemsko, Jižní Korea - Argentina, Francie - Slovensko, Kanada - Brazílie.