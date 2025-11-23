Tenis

Češi budou hrát kvalifikaci Davis Cupu doma, pak jim opět hrozí Američané

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Čeští tenisté se v kvalifikaci příštího ročníku Davisova poháru utkají doma se Švédskem. Rozhodl o tom dnešní los v Boloni.
Jakub Menšík a Tomáš Macháč v Davis Cupu
Jakub Menšík a Tomáš Macháč v Davis Cupu | Foto: Reuters

Hrát se bude 6. a 7., nebo 7. a 8. února v Jihlavě.

V případě vítězství narazí tým kapitána Tomáše Berdycha ve druhém kole na lepšího z dvojice Maďarsko - USA. Také tento zápas by odehráli doma.

Související

Elitní tenisté jedou vydělávat do Ruska. Hádka plná nadávek dosáhla až na frontu

Alexander Bublik, French Open 2025

"Musím říct, že ten los byl velice přívětivý. Vnímám Švédy jako velkou velmoc, ale to už je hodně let zpátky. Teď by měl být jejich tým přijatelný. S velkou pokorou je to něco hodně podobného, možná lehce silnější tým, než byla letos v prvním kole Korea," řekl v nahrávce pro média kapitán Tomáš Berdych.

Češi letos dohráli v týmové soutěži ve čtvrtfinále, když nestačili ve čtvrtek v Boloni na Španělsko. S výběrem kapitána Davida Ferrera prohráli 1:2 na zápasy.

S USA hráli ve druhém kole také letos, ve floridském Delray Beach zvítězili 3:2 na zápasy. Duely 2. kola Davisova poháru se uskuteční 18. a 19., nebo 19. a 20. září.

"S pokorou zvládnout prvního soupeře a pak po očku vyhlížet dál. To by byl ten zápas, který si zaslouží kulisu, jakou bychom byli schopní tady připravit, nachystat a ukázat divákům, že Davis Cup umí být skvělý. A navázat na to, že budeme hrát zápas potenciálně Amerikou a v tomto případě doma," uvedl Berdych.

"Jak ale známe tenis a i teď se Španělskem to byla pro nás dobrá lekce, že ne vždy to je tak, jak to na papíře vypadá. Proto to musíme poctivě zvládnout," doplnil.

Čeští tenisté, kteří plnili při losu roli nasazených devítek se utkají se Švédskem poprvé od roku 2001. Tehdy s nimi v Helsingborgu prohráli 2:3 na zápasy. Nyní je budou hostit v Jihlavě.

"Utkání plánujeme odehrát díky vstřícnosti a ochotě jihlavských hokejistů, primátora města a kraje Vysočina ve zbrusu nové Horácké aréně. Všichni o ní mluví v superlativech a kapitánovi i hráčům se výběr místa líbil," řekl v prohlášení pro média šéf svazu Jakub Kotrba.

"Zvolili jsme další české město, kde se světový tenis ještě nehrál a kam to mají fanoušci ze všech koutů republiky podobně daleko," dodal.

Nejvýše postaveným švédským tenistou v žebříčku ATP je Elias Ymer, kterému patří 169. místo. Dalšími hráči jsou například Olle Wallin (456.), nebo syn legendárního Björna Borga Leo (549.).

Češi by se měli opět spoléhat na Jiřího Lehečku (17.), Jakuba Menšíka (19.) či Tomáše Macháče (32.).

"Ještě jsem jednotlivě s nikým nemluvil. Je to jen chvíle, co jsme se vrátili z posledního turnaje v Itálii. Ale kluci to vnímají, že nás čeká další zápas prvního kola. Všichni se těšili, že by se mělo hrát doma, což se teď splnilo a to je pro ně největší lákadlo," prohlásil Berdych.

Příští ročník Davisova poháru se odehraje ve stejném formátu jako letos. Po kvalifikaci se uskuteční dalších sedm vyřazovacích zápasů ve dvou dnech na půdě jednoho z týmů. Zde už má jistou účast Španělsko. Vítězové následně postoupí do osmičlenného finálového turnaje. V něm už má jistou účast Itálie.

Los kvalifikace Davisova poháru:

Česko - Švédsko, Maďarsko - USA, Chile - Srbsko, Německo - Peru, Chorvatsko - Dánsko, Ekvádor - Austrálie, Norsko - Velká Británie, Bulharsko - Belgie, Japonsko - Rakousko, Indie - Nizozemsko, Jižní Korea - Argentina, Francie - Slovensko, Kanada - Brazílie.

 
Mohlo by vás zajímat

Elitní tenisté jedou vydělávat do Ruska. Hádka plná nadávek dosáhla až na frontu

Elitní tenisté jedou vydělávat do Ruska. Hádka plná nadávek dosáhla až na frontu

"To nemá dost peněz?" Grandslamová šampionka prodala použitý vysavač i parfémy

"To nemá dost peněz?" Grandslamová šampionka prodala použitý vysavač i parfémy

Kdo ji teď zastaví? ptá se tenisový svět. Česká teenagerka ohromuje vítěznou šňůrou

Kdo ji teď zastaví? ptá se tenisový svět. Česká teenagerka ohromuje vítěznou šňůrou

Federer udělal v dětství riskantní krok. Od rodičů dostal tvrdé ultimátum

Federer udělal v dětství riskantní krok. Od rodičů dostal tvrdé ultimátum
Tenis sport Obsah Davis Cup kvalifikace

Právě se děje

před 32 minutami
Rychlejší odpisy daní pro firmy bychom mohli zavést od roku 2027, řekl Havlíček
Ekonomika

Rychlejší odpisy daní pro firmy bychom mohli zavést od roku 2027, řekl Havlíček

Na zkrácení časových horizontů, kdy by si podniky mohly jinak odepisovat daně, se ale podle Havlíčka strany musí nejdříve domluvit na koaliční radě.
před 46 minutami
Obrazem

Škoda tyhle fotky minout. Hvězdná audience, módní parohy i protifašistická ňadra

Škoda tyhle fotky minout. Hvězdná audience, módní parohy i protifašistická ňadra
Prohlédnout si 12 fotografií
Madrid, Španělsko: Aktivistky hnutí Femen v konfliktu s odpůrcem během protestu k 50. výročí úmrtí diktátora Francisca Franca.
Vatikán: Papež Lev XIV. přijímá herečku Cate Blanchettovou při audienci pro americké filmaře v sále Sala Clementina.​
před 2 hodinami
"Jevilo se to vhodné." Úřad zakázal Černochové granáty od Strnada, obrana teď couvá
Domácí

"Jevilo se to vhodné." Úřad zakázal Černochové granáty od Strnada, obrana teď couvá

Bylo jen otázkou času, kdy se souboj těžkých vah zbrojního průmyslu začne citelně dotýkat i fungování samotného ministerstva obrany. Teď je to tady.
před 2 hodinami
Češi budou hrát kvalifikaci Davis Cupu doma, pak jim opět hrozí Američané
Tenis

Češi budou hrát kvalifikaci Davis Cupu doma, pak jim opět hrozí Američané

Čeští tenisté nastoupí v kvalifikaci Davisova poháru zkraje února ve zbrusu nové Horácké aréně v Jihlavě.
před 3 hodinami
Retro na talíři. Poznáte dobroty, které si pamatují jen pamětníci socialismu?
Infografika
Magazín

Retro na talíři. Poznáte dobroty, které si pamatují jen pamětníci socialismu?

Nostalgie na talíři: otestujte si v kvízu, jak dobře si pamatujete socialistické pamlsky svého dětství.
Aktualizováno před 3 hodinami
Nominace do vlády schválí v úterý koalice, půjde o dohodu tří stran, řekl Havlíček
Domácí

ŽIVĚ
Nominace do vlády schválí v úterý koalice, půjde o dohodu tří stran, řekl Havlíček

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 3 hodinami
Mléčné zuby vám mohou navrátit zdraví v dospělosti. V Česku vznikla biobanka
Zdravotnictví

Mléčné zuby vám mohou navrátit zdraví v dospělosti. V Česku vznikla biobanka

V Česku vznikla první biobanka na uskladnění kmenových buněk z dřeně dětských zoubků. Jejich zmrazení přijde rodiče na desítky tisíc korun.
Další zprávy