Češky září v Mexiku. Nosková jde za obhajobou, Bouzková vyřadila favoritku

Dvacetiletá Nosková, v turnaji nasazená jako šestka, přehrála o osmnáct let starší Mariaovou za 68 minut.
Soupeřce nabídla v zápase jediný brejkbol v úvodu druhého setu a pustila ji jedinkrát do vedení, okamžitě ale ztrátu podání odčinila úspěšným brejkem a další zaváhání nedopustila.
Na turnaji zatím stejně jako při své loňské jízdě za premiérovým titulem neztratila ani set.
Bouzková vyzrála na Haddadovou Maiaovou letos už podruhé a v šestém vzájemném zápase snížila bilanci na 2:4.
S neoblíbenou soupeřkou ale na kurtu bojovala takřka dvě hodiny, než proměnila druhý mečbol.
Další soupeřkou Noskové, 23. hráčky rankingu WTA, bude druhá nasazená a světová čtrnáctka Jekatěrina Alexandrovová z Ruska.
Bouzkovou, které patří v žebříčku 53. pozice, čeká Antonia Ružičová z Chorvatska. Ta je o 36 příček za ní.
Tenisový turnaj žen v Monterrey (tvrdý povrch, dotace 1,064.510 dolarů):
Dvouhra - 2. kolo: Bouzková (ČR) - Haddadová Maiaová (4-Braz.) 6:3, 6:4, Nosková (6-ČR) - Mariaová (Něm.) 6:3, 6:2, Parksová (USA) - Navarrová (1-USA) 4:6, 6:3, 6:2, Šnajderová (3-Rus.) - Rachimovová (Rus.) 7:6 (7:3), 6:1, Mertensová (5-Belg.) - Vekičová (Chorv.) 6:3, 6:3, Šramková (SR) - Fernandezová (7-Kan.) 2:6, 6:3, 6:2, Ružičová (Chorv.) - Cocciarettová (It.) 7:6 (7:2), 2:6, 6:0.
Generálka na US Open na CANAL+ Sport
Letní část WTA Tour pokračuje na zámořských betonech. Před posledním grandslamem sezony v New Yorku řada špičkových tenistek - včetně Marie Bouzkové a obhájkyně titulu Lindy Noskové - hraje na pětistovce v mexickém Monterrey.
Zápasy můžete sledovat na kanálech CANAL+ Sport.