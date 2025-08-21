Češky září v Mexiku. Nosková jde za obhajobou, Bouzková vyřadila favoritku

Tenis

Česká tenistka Linda Nosková porazila na turnaji v mexickém Monterrey Němku Tatjanu Mariaovou 6:3, 6:2 a dál míří za obhajobou titulu. Do čtvrtfinále postoupila i její krajanka Marie Bouzková, jež si poradila 6:3, 6:4 s nasazenou čtyřkou Beatriz Haddadovou Maiaovou z Brazílie.
Linda Nosková
Linda Nosková | Foto: Reuters

Dvacetiletá Nosková, v turnaji nasazená jako šestka, přehrála o osmnáct let starší Mariaovou za 68 minut.

Soupeřce nabídla v zápase jediný brejkbol v úvodu druhého setu a pustila ji jedinkrát do vedení, okamžitě ale ztrátu podání odčinila úspěšným brejkem a další zaváhání nedopustila.

Na turnaji zatím stejně jako při své loňské jízdě za premiérovým titulem neztratila ani set.

Bouzková vyzrála na Haddadovou Maiaovou letos už podruhé a v šestém vzájemném zápase snížila bilanci na 2:4.

S neoblíbenou soupeřkou ale na kurtu bojovala takřka dvě hodiny, než proměnila druhý mečbol.

Další soupeřkou Noskové, 23. hráčky rankingu WTA, bude druhá nasazená a světová čtrnáctka Jekatěrina Alexandrovová z Ruska.

Bouzkovou, které patří v žebříčku 53. pozice, čeká Antonia Ružičová z Chorvatska. Ta je o 36 příček za ní.

Tenisový turnaj žen v Monterrey (tvrdý povrch, dotace 1,064.510 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo: Bouzková (ČR) - Haddadová Maiaová (4-Braz.) 6:3, 6:4, Nosková (6-ČR) - Mariaová (Něm.) 6:3, 6:2, Parksová (USA) - Navarrová (1-USA) 4:6, 6:3, 6:2, Šnajderová (3-Rus.) - Rachimovová (Rus.) 7:6 (7:3), 6:1, Mertensová (5-Belg.) - Vekičová (Chorv.) 6:3, 6:3, Šramková (SR) - Fernandezová (7-Kan.) 2:6, 6:3, 6:2, Ružičová (Chorv.) - Cocciarettová (It.) 7:6 (7:2), 2:6, 6:0.

Generálka na US Open na CANAL+ Sport

Letní část WTA Tour pokračuje na zámořských betonech. Před posledním grandslamem sezony v New Yorku řada špičkových tenistek - včetně Marie Bouzkové a obhájkyně titulu Lindy Noskové - hraje na pětistovce v mexickém Monterrey.

Zápasy můžete sledovat na kanálech CANAL+ Sport.

 
