Češky v Dauhá válí. Valentová si vybojovala národní derby, Nosková nadělovala kanára

Tenistky Linda Nosková, Kateřina Siniaková a Tereza Valentová postoupily na turnaji elitní kategorie WTA 1000 v Dauhá hladce do druhého kola. Devátá nasazená Nosková porazila Mayu Jointovou z Austrálie za 65 minut 6:4, 6:0. Siniaková přehrála turnajovou jedenáctku Claru Tausonovou z Dánska 6:4, 6:1. Valentová navázala na úspěšnou kvalifikaci a zdolala Filipínku Alexandru Ealaovou 7:6, 6:1.
Jednadvacetiletá Nosková zvládla první vzájemný duel s o dva roky mladší Jointovou bez problémů. Úvodní set rozhodla česká jednička díky jedinému úspěšnému brejku v páté hře a ve druhé sadě už nedala soupeřce mnoho šancí. O postup do třetího kola se utká s Varvarou Gračovovou z Francie.
Siniaková, jež už má v Dauhá za sebou úspěšný nedělní vstup do deblového turnaje po boku Barbory Krejčíkové, porazila Tausonovou i ve druhém vzájemném utkání.
Úvodní vyrovnaný set, ve kterém obě soupeřky ve větrném počasí opakovaně bodovaly na returnu, vydřela za 46 minut. Ve druhém už česká tenistka na svém podání nechybovala a duel uzavřela za hodinu a čtvrt.
Osmnáctiletá Valentová při své premiéře v hlavní soutěži akce WTA 1000 prožila podobný zápas. Vyrovnaný úvodní set dvou tenistek nastupující generace, v němž obě přišly dvakrát o podání, rozhodl až tie-break.
Po čtvrtém setbolu ho získala 48. hráčka světového žebříčku Valentová a o osm míst lépe postavenou soupeřku pak zlomila nástupem do druhého. Ujala se rychle vedení 5:0 a i ve druhém vzájemném zápase Ealaovou porazila.
O účast v osmifinále si Valentová zahraje s krajankou Karolínou Muchovou. Nasazená čtrnáctka si postup do druhého kola vybojovala už v neděli.
V Dauhá se dnes ve dvouhře představí ještě Karolína Plíšková. Bývalá světová jednička zabojuje už ve 2. kole, v němž se utká s třetí nasazenou Američankou Amandou Anisimovová.
Tenisový turnaj žen v Dauhá (tvrdý povrch, dotace 4,088.211 dolarů):
Dvouhra - 1. kolo:
Valentová (ČR) - Ealaová (Filip.) 7:6 (8:6), 6:1, Navarrová (12-USA) - Mariaová (Něm.) 7:5, 6:1, Nosková (9-ČR) - Jointová (Austr.) 6:4, 6:0, Siniaková (ČR) - Tausonová (11-Dán.) 6:4, 6:1, Wang Sin-jü (Čína) - Arangová (Kol.) 6:1, 7:5, Jastremská (Ukr.) - Bucsaová (Šp.) 6:4, 4:6, 7:6 (7:5).
