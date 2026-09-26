Přeskočit na obsah
Benative
26. 9. Andrea
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Česky už znají soupeřky ve finále BJK Cupu. O trofej si zahrají s Ukrajinou

Sport,ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

České tenistky se v nedělním finále Poháru Billie Jean Kingové utkají o titul s Ukrajinou.

Billie Jean King Cup Finals - Semi Final - Italy v Ukraine
Ukrajinská tenistka Elina Svitolinová slaví postup do finále Poháru Billie Jean KingovéFoto: REUTERS – Tingshu Wang
Reklama

Výběr kapitána Ilji Marčenka porazil v semifinále v Šen-čenu šampionky posledních dvou ročníků Italky 2:0 na zápasy.

Rozhodující bod získala Elina Svitolinová, která zdolala Jasmine Paoliniovou 6:2, 6:2. Před ní zvítězila Anhelina Kalininová nad Tyrou Caterinou Grantovou 6:3, 6:4.

Ukrajinky postoupily do finále týmové soutěže poprvé a vylepšily loňskou semifinálovou účast.

Do boje o trofej prošly i při absenci desáté hráčky světového žebříčku Marty Kosťukové. Před Itálií porazily ve čtvrtfinále Belgii.

Reklama
Reklama

Nedělní finále začne v Číně v 11:00 SELČ. Češky do něj postoupily po výhrách nad Španělskem a Velkou Británií.

V soutěži dříve známé jako Fed Cup usilují o dvanáctý titul a první od roku 2018.

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
UCI 2025 Road World Championship Kigali 28/09/2025
UCI 2025 Road World Championship Kigali 28/09/2025
UCI 2025 Road World Championship Kigali 28/09/2025

Slovenský úlet. Do závodu mistrovství světa nasadí maséra týmu

Mají dva jezdce v elitních týmech World Tour, dalšího na 50. místě světového žebříčku a v pelotonu pro závod elitní kategorie na MS v silniční cyklistice nárok na čtyři místa. Přesto do něj pošle Slovensko jediného muže. Reprezentovat ho bude masér týmu, který už devět let nesoutěží. Proč tenhle bizár?

Reklama
Dne 15. září proběhl v táboře brigády 1. pěší brigády v Jõhvi další výcvik příslušníků v aktivní službě.
Dne 15. září proběhl v táboře brigády 1. pěší brigády v Jõhvi další výcvik příslušníků v aktivní službě.
Dne 15. září proběhl v táboře brigády 1. pěší brigády v Jõhvi další výcvik příslušníků v aktivní službě.

Ani píď země bez boje. Ohrožená země nechce být druhou Ukrajinou

Digitální – a do jisté míry také ekonomický – tygr Evropy se společně s dalšími zeměmi na východním křídle NATO a Evropské unie připravuje na děsivý scénář: útok od svého východního souseda. Experti i politické špičky se ovšem domnívají, že k ničemu takovému nedojde. Přinášíme reportáž z Estonska.

Reklama
Reklama
Reklama