Česky už znají soupeřky ve finále BJK Cupu. O trofej si zahrají s Ukrajinou

České tenistky se v nedělním finále Poháru Billie Jean Kingové utkají o titul s Ukrajinou.
Výběr kapitána Ilji Marčenka porazil v semifinále v Šen-čenu šampionky posledních dvou ročníků Italky 2:0 na zápasy.
Rozhodující bod získala Elina Svitolinová, která zdolala Jasmine Paoliniovou 6:2, 6:2. Před ní zvítězila Anhelina Kalininová nad Tyrou Caterinou Grantovou 6:3, 6:4.
Ukrajinky postoupily do finále týmové soutěže poprvé a vylepšily loňskou semifinálovou účast.
Do boje o trofej prošly i při absenci desáté hráčky světového žebříčku Marty Kosťukové. Před Itálií porazily ve čtvrtfinále Belgii.
Nedělní finále začne v Číně v 11:00 SELČ. Češky do něj postoupily po výhrách nad Španělskem a Velkou Británií.
V soutěži dříve známé jako Fed Cup usilují o dvanáctý titul a první od roku 2018.
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