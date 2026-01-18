Přeskočit na obsah
Benative
18. 1. Vladislav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Český úkaz víří vody. Americký talent jen bezmocně zíral, světem letí srovnání s hvězdou

Aleš Vávra
Aleš Vávra
Aleš Vávra

Nikola Bartůňková na Australian Open 2026 nikdy nezapomene. První kariérní kvalifikaci grandslamu hned proměnila v účast v hlavní soutěži a v úterý ji čeká velká premiéra mezi dospělou elitou. Už teď ale světě tenisu zanechává výrazný otisk. O hráčce štvanického I. ČLTK Praha se před startem Australian Open mluví jako o jedné z nejzajímavějších zástupkyň nastupující generace.

Nikola Bartůňková, tenistka, sportovkyně, reprezentantka, emoce, gesto
Nikola BartůňkováFoto: Lebeda Pavel
Reklama

Po životní sezoně, která ji z šesté stovky katapultovala až na dohled první stovce žebříčku, pokračuje v působivém entrée do světového tenisu. Mohlo k němu dojít už dřív, Nikolu Bartůňkovou ale v roce 2024 přibrzdil diskutabilní a až podivně přísný půlroční trest za neúmyslný pozitivní dopingový nález.

Měsíce plné nejistoty, strachu a stresu se už pomalu, ale jistě, mění v blednoucí, byť stále protivně pichlavou vzpomínku.

Bartůňková už se zase usmívá a na kurtech začíná zářit tak, jak si vizualizovala už jako malá holčička, kterou mnohem víc než panenky a jakékoli jiné hračky přitahoval žlutý tenisový míček.

Devatenáctiletá Češka v Melbourne zvládla tříkolovou kvalifikaci a v prvním kole úvodního grandslamu sezony vyzve hvězdnou Darju Kasatkinovou, která již není Ruskou, ale reprezentuje domácí Austrálii.

Reklama
Reklama

Tenisovému světu se Bartůňková na této úrovni představí vůbec poprvé. A o její debut bude zájem nejen kvůli slavnému jménu soupeřky. Z herního pohledu je totiž originálem a úkazem, kterých je v tenisovém poli stále méně.

„Kreativita tam je nadstandardní. Často chodí k síti, určitě častěji než bývá u tenistek zvykem. Často zkracuje hru, dokonce i mění rotace, což je velmi pozitivní,“ řekl deníku Aktuálně.cz manažer I. ČLTK Praha Vladislav Šavrda.

Domnívá se, že atraktivitou svého tenisu může navázat na zkušenější krajanku Karolínu Muchovou. „Všichni víme, jak Káju celý svět oceňuje za její ohromně kreativní a zajímavou hru. S Nikolou to může být podobné,“ podotkl.

Ženská tenisová asociace WTA má podobný názor. V přehledu kvalifikantek, které v Melbourne budou stát za pozornost, zmínila Bartůňkovou hned jako první v pořadí.

Reklama
Reklama

„Je nejmladší z letošní várky a se svým talentem a neobvyklým herním stylem již delší dobu platí za hráčku, kterou stojí za to sledovat,“ uvedla asociace.

Bartůňkovou velebí už od září, kdy se Češka v mexické Guadalajaře poprvé na okruhu dostala do semifinále, cestou přitom vyřadila i obhájkyni titulu Polku Magdalenu Frechovou.

Související

„Její kombinace rychlých náběhů k síti, dropshotů a náhlých plochých ran, vyvolala srovnání s Ons Jabeurovou,“ přirovnala ji WTA k hvězdné Tunisance, trojnásobné grandslamové finalistce a hráčce s pověstí jedné z nejkreativnějších a technicky nejvytříbenějších tenistek poslední dekády.

Juniorská finalistka Wimbledonu 2023 nadchla už v kvalifikaci.

Reklama
Reklama

Ve druhém kole překonala kritický moment, s domácí Tinou Smithovou prohrála první set jasně 1:6, soupeřka se ale během druhého dějství zranila a nakonec musela duel vzdát. Bartůňkovou lekce probudila a v kvalifikačním finále předvedla bláznivou smršť.

Bývalou juniorskou šampionku Whitney Osuigweovou zničila poměrem 6:1, 6:0. Čtyřiadvacetileté soupeřce naprosto znechutila tenis, ambiciózní Američanka během duelu nechápavě zírala směrem ke svému trenérovi a bezmocně rozhazovala rukama.

Ze strany českého úkazu to byl naopak jasný signál: Jsem tady. Připravená na kolizi s těmi nejlepšími.

Související
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
ČR-vláda-hospodářství-FASTPIX
ČR-vláda-hospodářství-FASTPIX
ČR-vláda-hospodářství-FASTPIX

Zachoval se jako slon v porcelánu, vmetl Macinka prezidentovi kvůli letounům Ukrajině

Prezident Petr Pavel se podle ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) zachoval jako slon v porcelánu, když tento týden na návštěvě Ukrajiny nabídl napadené zemi poskytnutí několika menších letounů pro obranu proti dronům, prostředků včasného varování a generátorů pro případ výpadku dodávek elektřiny z běžné sítě.

Reklama
Austria-Avalanche-Deaths
Austria-Avalanche-Deaths
Austria-Avalanche-Deaths

V rakouských Alpách vyprostili těla tří Čechů, které v sobotu zabila lavina

Rakouští záchranáři dnes vyprostili těla tří Čechů, které v sobotu odpoledne zabila lavina ve spolkové zemi Štýrsko u obce Pusterwald. Informovala o tom agentura APA s tím, že v sobotu tuto operaci znemožnilo nepříznivé počasí. Úmrtí tří Čechů v rakouských Alpách dnes potvrdilo české ministerstvo zahraničí.

Reklama
Reklama
Reklama