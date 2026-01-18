Český úkaz víří vody. Americký talent jen bezmocně zíral, světem letí srovnání s hvězdou

Nikola Bartůňková na Australian Open 2026 nikdy nezapomene. První kariérní kvalifikaci grandslamu hned proměnila v účast v hlavní soutěži a v úterý ji čeká velká premiéra mezi dospělou elitou. Už teď ale světě tenisu zanechává výrazný otisk. O hráčce štvanického I. ČLTK Praha se před startem Australian Open mluví jako o jedné z nejzajímavějších zástupkyň nastupující generace.
Po životní sezoně, která ji z šesté stovky katapultovala až na dohled první stovce žebříčku, pokračuje v působivém entrée do světového tenisu. Mohlo k němu dojít už dřív, Nikolu Bartůňkovou ale v roce 2024 přibrzdil diskutabilní a až podivně přísný půlroční trest za neúmyslný pozitivní dopingový nález.
Měsíce plné nejistoty, strachu a stresu se už pomalu, ale jistě, mění v blednoucí, byť stále protivně pichlavou vzpomínku.
Bartůňková už se zase usmívá a na kurtech začíná zářit tak, jak si vizualizovala už jako malá holčička, kterou mnohem víc než panenky a jakékoli jiné hračky přitahoval žlutý tenisový míček.
Devatenáctiletá Češka v Melbourne zvládla tříkolovou kvalifikaci a v prvním kole úvodního grandslamu sezony vyzve hvězdnou Darju Kasatkinovou, která již není Ruskou, ale reprezentuje domácí Austrálii.
Tenisovému světu se Bartůňková na této úrovni představí vůbec poprvé. A o její debut bude zájem nejen kvůli slavnému jménu soupeřky. Z herního pohledu je totiž originálem a úkazem, kterých je v tenisovém poli stále méně.
„Kreativita tam je nadstandardní. Často chodí k síti, určitě častěji než bývá u tenistek zvykem. Často zkracuje hru, dokonce i mění rotace, což je velmi pozitivní,“ řekl deníku Aktuálně.cz manažer I. ČLTK Praha Vladislav Šavrda.
Domnívá se, že atraktivitou svého tenisu může navázat na zkušenější krajanku Karolínu Muchovou. „Všichni víme, jak Káju celý svět oceňuje za její ohromně kreativní a zajímavou hru. S Nikolou to může být podobné,“ podotkl.
Ženská tenisová asociace WTA má podobný názor. V přehledu kvalifikantek, které v Melbourne budou stát za pozornost, zmínila Bartůňkovou hned jako první v pořadí.
„Je nejmladší z letošní várky a se svým talentem a neobvyklým herním stylem již delší dobu platí za hráčku, kterou stojí za to sledovat,“ uvedla asociace.
Bartůňkovou velebí už od září, kdy se Češka v mexické Guadalajaře poprvé na okruhu dostala do semifinále, cestou přitom vyřadila i obhájkyni titulu Polku Magdalenu Frechovou.
„Její kombinace rychlých náběhů k síti, dropshotů a náhlých plochých ran, vyvolala srovnání s Ons Jabeurovou,“ přirovnala ji WTA k hvězdné Tunisance, trojnásobné grandslamové finalistce a hráčce s pověstí jedné z nejkreativnějších a technicky nejvytříbenějších tenistek poslední dekády.
Juniorská finalistka Wimbledonu 2023 nadchla už v kvalifikaci.
Ve druhém kole překonala kritický moment, s domácí Tinou Smithovou prohrála první set jasně 1:6, soupeřka se ale během druhého dějství zranila a nakonec musela duel vzdát. Bartůňkovou lekce probudila a v kvalifikačním finále předvedla bláznivou smršť.
Bývalou juniorskou šampionku Whitney Osuigweovou zničila poměrem 6:1, 6:0. Čtyřiadvacetileté soupeřce naprosto znechutila tenis, ambiciózní Američanka během duelu nechápavě zírala směrem ke svému trenérovi a bezmocně rozhazovala rukama.
Ze strany českého úkazu to byl naopak jasný signál: Jsem tady. Připravená na kolizi s těmi nejlepšími.
ŽIVĚVedení ODS je kompletní. Kupku a Portlíka doplní čtyři muži, nejvíc hlasů získal Haas
Po sobotním zvolení Martina Kupky předsedou Občanské demokratické strany a Tomáše Portlíka jeho statutárním zástupcem vyvrcholil kongres ODS zvolením čtyř řadových místopředsedů. Jsou jimi poslanec Karel Haas, exministr životního prostředí Pavel Drobil, senátor Martin Červíček a europoslanec Alexandr Vondra.
Zachoval se jako slon v porcelánu, vmetl Macinka prezidentovi kvůli letounům Ukrajině
Prezident Petr Pavel se podle ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) zachoval jako slon v porcelánu, když tento týden na návštěvě Ukrajiny nabídl napadené zemi poskytnutí několika menších letounů pro obranu proti dronům, prostředků včasného varování a generátorů pro případ výpadku dodávek elektřiny z běžné sítě.
V lomu na Brněnsku se utopil muž, nejspíš chtěl plavat pod ledem
V bývalém lomu u Maršova na Brněnsku se dnes dopoledne utopil plavec. Otužilci tam vysekali díry v ledu, muž chtěl proplavat mezi dvěma otvory a nejspíš ztratil orientaci. Bez náležitého zabezpečení je to hazard, řekl policejní mluvčí Pavel Šváb.
Toto ještě ODS nezažila. Po „grilování“ dva muži vypadli. Zůstal „starý bernardýn“
Občanští demokraté mají nově kompletní vedení strany poté, co už nepokračuje jako předseda expremiér Petr Fiala. Po sobotní volbě jeho nástupce Martina Kupky a zástupce Tomáše Portlíka si zvolili delegáti nedělního kongresu ODS další čtyři místopředsedy. Aktuálně.cz přibližuje, koho si vlastně ODS vybralo a jak výběr probíhal.
V rakouských Alpách vyprostili těla tří Čechů, které v sobotu zabila lavina
Rakouští záchranáři dnes vyprostili těla tří Čechů, které v sobotu odpoledne zabila lavina ve spolkové zemi Štýrsko u obce Pusterwald. Informovala o tom agentura APA s tím, že v sobotu tuto operaci znemožnilo nepříznivé počasí. Úmrtí tří Čechů v rakouských Alpách dnes potvrdilo české ministerstvo zahraničí.