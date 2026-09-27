Češky udělaly důležitý krok k triumfu v Billie Jean King Cupu

České tenistky vedou ve finále Billie Jean King Cupu nad Ukrajinou 1:0. První bod vybojovala Karolína Muchová, která porazila Anhelinu Kalininovou 6:2, 6:3.
Triumf Češek v týmové soutěži může završit wimbledonská šampionka Linda Nosková, která se utká ve druhé dvouhře s Elinou Svitolinovou.
Hraje se na dva vítězné zápasy. Do případné rozhodující čtyřhry nominovala Strýcová dvojici Kateřina Siniaková, Marie Bouzková. Ukrajinky nahlásily pár Kalininová, Ljudmila Kičenoková. Složení se ale může ještě změnit.
Češky naposledy soutěž vyhrály v roce 2018. Dvanáctým titulem by si upevnily druhou příčku v historickém pořadí, v čele jsou s osmnácti výhrami Američanky.
Strýcová se může stát čtvrtou aktérkou, která by týmovou soutěž ovládla jako hráčka i jako kapitánka.
Letošní wimbledonská finalistka a světová osmička Muchová porazila Kalininovou jasně za hodinu a deset minut. Osmačtyřicáté tenistce světa nedovolila jediný brejkbol, sama jí vzala čtyřikrát podání.
Pomohlo jí také osm es. Olomoucká rodačka navázala v Šen-čenu na semifinálové vítězství nad Španělkou Jessicou Bouzasovou a ani tentokrát neztratila set.
"Myslím, že jsem se cítila daleko lépe než v předchozím utkání. Dnes mě hodně podržel servis, mohla jsem se na něj spolehnout. Také ve výměnách jsem se do toho dostávala. Jsem ráda, že se mi to povedlo poměrně rychle ve dvou setech odehrát," řekla České televizi Muchová.
Obě sady získala Muchová díky dvěma brejkům. V úvodním setu prolomila podání Kalininové ve třetí a sedmé hře a využila první setbol.
Ve druhé sadě Muchová "brejkla" soupeřku nejprve v pátém gamu a na příjmu duel také zakončila. Za stavu 5:2 proměnila první mečbol.
"Jsem strašně ráda, že jsem přinesla první bod do šatny. Linda teď může hrát s rozvázanýma rukama a trochu do toho víc jít," doplnila Muchová.
Závěrečný turnaj tenisového Poháru Billie Jean Kingové v Šen-čenu (Čína) - finále:
Česko - Ukrajina 1:0
Muchová - Kalininová 6:2, 6:3.
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