Lojda vidí nového tenisového dravce. Kumstát sbírá tituly a neztrácí hlavu

„Honzu Kumstáta znám odmalička, v poslední době udělal ohromný progres. Dal se dohromady, udělal maturitu a přidal pořádný tenisový zákus," píše bývalý hráč Dušan Lojda v tradičním komentáři pro Aktuálně.cz.
Poslední grandslamový vrchol sezony je za dveřmi. Jasně že právě v New Yorku přijde to hlavní, na co se celý tenisový svět během srpna připravoval. Tam se budou rozdělovat největší peníze a body.
Přesto je o čem mluvit už teď, ještě než US Open začne. A to hlavně z českého pohledu, protože poslední týdny byly pořádně výživné.
Začnu paradoxně tím, co se dělo na challengerech a ještě k tomu na antuce. Janu Kumstátovi se podařilo vyhrát tři turnaje za sebou.
V 19 letech se stal nejmladším tenistou, kterému se něco podobného podařilo. Dosavadní rekord vzal Američanovi Benu Sheltonovi, a to už něco naznačuje.
Někdo by si mohl říct, že to jsou pořád jen challengery, že na elitní turnaje ATP je pořád ještě hodně daleko. To je sice pravda, ale po cestě za tituly porazil bývalé hráče první stovky a spoustu hladových kluků, kteří se taky chtějí dostat nahoru. Tři turnaje v takové společnosti nevyhrajete náhodou.
Kumyho znám odmalička. Vyrůstal v Prostějově, znám i jeho tátu hokejistu Pavla. V poslední době udělal ohromný progres.
Mluvil jsem s trenérem Petrem Kovačkou a ten říkal, že dobře hrál už zkraje roku po dobré přípravě. Jenže ho vždycky přibrzdilo nějaké zranění, jednou zánět v prstu, podruhé bolest zad.
Pak se ale dal dohromady, udělal maturitu, nakopl ho turnaj v Nizozemsku, kde z kvalifikace uhrál semifinále, začal si víc věřit a teď je z toho takový zákus.
Je až s podivem, že to přišlo na antuce, která by vzhledem k jeho hernímu stylu a vysoké postavě měla být jeho nejslabším povrchem. Hodně to má postavené na servisu a aktivní hře po prvním úderu.
Petr Kovačka kdysi hrál výborně debl, takže ho hodně nabádá, aby se tlačil na síť, a je vidět, že to zkouší víc a víc.
Sice teď trénuje na Spartě, ale vyrostl v Prostějově a rukopis tamní tenisové fabriky je prostě znát. Když si vezmete, jací servismani tam vyrostli, třeba Tomáš Berdych, Jirka Veselý nebo teď mlaďoši Jirka Lehečka či Kuba Menšík. Všichni to mají postavené na výborném podání a agresivní hře.
K tomu přidal i skvělou psychiku. Spolupracuje s mentálním koučem Janem Mühlfeitem a je to znát.
Samozřejmě je to dáno i tím, že nabral obrovské sebevědomí, zároveň ale zachoval chladnou hlavu i při důležitých bodech, v klíčových chvílích zápasu, přestože proti němu kolikrát stáli zkušenější soupeři.
Teď je potřeba zůstat nohama na zemi. Poskočil na nějaké 180. místo žebříčku a do stovky je pořád kus cesty.
Klidně bych se nebál ho nominovat i do Davis Cupu. Ne snad že by měl nějak zasáhnout do hry, ale aby nabral zkušenosti na trénincích s klukama, poměřil se, potrénoval.
Jsem rád, že motivuje i další kluky. Podobně zazářil jeho vrstevník Maxim Mrva, který vyhrál challenger v Todi a pak ho porazil ve čtvrtfinále pražského turnaje právě Kumstát.
Oba se vyhoupli na místa, která by jim měla zaručit start v kvalifikaci Australian Open, tak se jen těším, jak bude jejich kariéra pokračovat.
Zatím jsou ve fázi, kdy by se měli soustředit spíš na neustálé zlepšování hry než na žebříčková maxima.
Pojďme však na americké betony, kde se Sára Bejlek postarala možná o největší překvapení severoamerické šňůry turnajů, když porazila hned několik grandslamových šampionek a dostala se do semifinále tisícovky v Cincinnati.
Taky si ji pamatuju ještě jako dítě a už tehdy byla taková zdravě přidrzlá, navzdory výšce se nikoho většího a silnějšího nikdy nebála. A to přesně ukázala i v Cincinnati. Vždyť Aryně Sabalenkové dala na mečbol eso.
Najednou z ní je 29. hráčka světa. Na to bych si loni touhle dobou rozhodně nevsadil.
Na druhou stranu za to můžou hlavně dva výsledky, únorový titul v Abú Zabí a teď uhrané semifinále tisícovky. Ve zbytku sezony už se do závěrečných kol nedostávala.
Ale není se čemu divit. Sářin styl je extrémně náročný, na každý bod se hodně nadře a nemůžeme čekat, že každý týden pojede jako pila.
Navíc se strašně rychle dostala do úplně nové pozice, hraje velké turnaje, na kterých ještě nebyla, a je logické, že ne každý jí napoprvé hned sedne. Také hraje proti mnohem zdatnějším soupeřkám než loni. S tím vším se musí poprat.
Bude zajímavé sledovat, jak bude plnit roli favoritky jakožto nasazené na grandslamu, to je taky něco, o čem se jí dřív ani nesnilo a bude to pro ni nové.
Co není nové, je Linda Nosková s trofejí nad hlavou. Už je to tu zase. I když tentokrát to nebylo v singlu, ale v deblu po boku další Češky Marušky Bouzkové.
Všichni jsme čekali, jak po životním výsledku na trávě a všech mediálních povinnostech zvládne přechod na beton. Ve dvouhře to žádná sláva nebyla, na dvou turnajích vyhrála v singlu dva zápasy.
Což se ovšem dalo čekat. S její hrou na hraně rizika s maximálním nasazením nemůžeme chtít, aby jí sedl každý turnaj a vyhrávala jednu trofej za druhou.
Za mě je dobrá volba, že se rozhodla pro debl s Maruškou. V minulosti jí už několikrát čtyřhra pomohla k tomu, aby se rozehrála, zvykla si na podmínky a přesně to na americké šňůře potřebuje.
Zaservíruje si, zahraje si na returnu, na síti, dostane to do ruky. Všechno stejně směřuje k US Open.
Obecně bychom všichni měli trochu brzdit s očekáváními. Holky nás v Londýně namlsaly ryze českým finále, jenže to neznamená, že Češka teď bude ve finále každého grandslamu.
Kája Muchová se vrací po operačním zákroku a další holky zatím na betonu také nejsou zrovna rozjeté. Když některá z nich uhraje v New Yorku třeba čtvrtfinále, tak i to bude úspěch.
A u kluků je to podobné. Jirka Lehečka začal spolupráci s novým trenérem Frédéricem Fontangem. Ten se na okruhu pohybuje už dlouho, pamatuju si ho, když jezdil například s Peterem Polanským, proti kterému jsem i já hrával.
Nějak do hloubky ho neznám, vždycky mi však přišel jako takový trenér, který je do tenisu správně zažraný a je mu stoprocentně oddaný, což by mohlo Lehymu sedět. Navíc trénoval Félixe Auger-Aliassima, hráče top 10 s podobným herním stylem.
Teď mají za sebou pár přípravných turnajů, pár zápasů Jirka vyhrál. Čeká ho US Open, kde se loni cítil dobře, hrál tam čtvrtfinále, tak bude hlavní, aby načasovali formu tam.
S Kubou Menšíkem je to podobné. Zahrál solidně na Masters v Montrealu, kde padl až s Benem Sheltonem. I on to má v New Yorku rád, slaví tam vždycky narozky, tak snad se mu to taky sejde a uhraje slušný výsledek.
Mužský pavouk bude zajímavé sledovat. Překvapilo mě, že se odhlásil Jannik Sinner, ale vrací se Carlos Alcaraz, který půl roku nehrál a nikdo neví, jak na tom je.
Já si tedy myslím, že by se nevracel, kdyby nebyl stoprocentně připravený, a klidně to může celé vyhrát, i když před tím nic neodehrál. Talentu a zkušeností má na to dost.
Pak je tu číhající Alexander Zverev, který se letos dočkal grandslamového titulu a má určitě hlad na další. Nebo po rekordu lačnící Novak Djokovič, ale u něj si dál trvám na svém, že sedm zápasů k titulu je na něj už moc.
Tak či tak nás čeká hodně zajímavý poslední grandslam sezony.
Dušan Lojda vzpomíná na juniorský titul z US Open 2006:
Dušan Lojda
Tenisový komentátor Aktuálně.cz
narozen 8. března 1988 v Ivančicích
bývalý profesionální tenista (161. místo na ATP)
vítěz juniorky US Open 2006
na kontě má celkem 19 titulů na podnicích challenger a ITF
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