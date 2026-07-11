Český tenis je ve skvělých rukou, žasne Laver. McEnroe prý nic podobného neviděl

Vypadalo to na nečekaně krátkou podívanou s nulovou zápletkou. Nakonec nabídlo historicky první české finále tenisového Wimbledonu epické drama, o kterém básní i ty největší hvězdy tohoto sportu. Pochvalu sklízí vítězka Linda Nosková i poražená Karolína Muchová.
Nosková začala finále fantasticky a bez zbytečného respektu ke starší krajance se okamžitě ujala vlády. Skvěle servírovala, hrála aktivně a rychle získala první set 6:2.
Dlouho byla lepší i v sadě druhé, ale nedokázala proměnit hned pět mečbolů. Muchová se naopak herně zvedla a s ní i celé utkání, které se rázem proměnilo v český thriller složený z parádních výměn.
„Plný kredit Muchové, která se udržela ve hře. Co se teď asi honí Lindě hlavou, bude ohromně těžké stisknout reset po pěti zahozených mečbolech,“ chválil tenistku z Olomouce na síti X bývalý trenér Andre Agassiho či Andyho Murrayho Brad Gilbert.
Jenže Nosková se šla uklidnit do šatny a vrátila se jako jiná hráčka. Skvěle servírovala, odvrátila všechny brejkbolové hrozby soupeřky a naopak českou kamarádku brzy znovu brejkla.
„Viděli jste někdy něco takového? Sledujeme jeden z nejlepších mentálních výkonů v historii tenisu. Tahle se vrátit a vyhrát zápas,“ nechápal vývoj Američan John McEnroe, který spolukomentoval finále pro BBC.
I on uznal, že finále přineslo takovou podívanou, že je mu vlastně jedno, kdo nakonec vyhrál.
„Tohle je jeden z těch okamžiků, kdy tady sedíte za mikrofonem a cítíte jen a jen štěstí. Viděli jsme dvě sportovkyně, které udělaly úplně vše, co mohly, aby ten titul získaly,“ tleskala Češkám americká tenisová legenda.
S gratulací Noskové, která se stala nejmladší vítězkou Wimbledonu za posledních 15 let, kdy pózovala s mísou Venus Rosewaterové Petra Kvitová, přispěchal i Australan Rod Laver.
„Gratuluji Lindě Noskové k jejímu prvnímu wimbledonskému titulu, jednomu z největších tenisových úspěchů. Gratuluji také Muchové k úžasnému turnaji. Český tenis je ve skvělých rukou,“ napsal na síti X.
Velké emoce v tenisovém světě vyvolal dojemný ceremoniál, kdy publikum postupně rozplakaly obě české hráčky.
„Dva projevy na jedničku s hvězdičkou. Muchová, která vtipkovala o exkamarádce Noskové a pak Linda a její poděkování zesnulé matce. Umíte si představit, že by se vám tenhle sport nelíbil?“ zeptal se na síti X slavný americký novinář John Wertheim.
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