Český souboj zvládla lépe Bartůňková, v Monterrey postoupila do semifinále

Tenistka Nikola Bartůňková zvládla na turnaji v Monterrey takřka tříhodinový český souboj s Darjou Viďmanovou a po výhře 6:4, 6:7, 6:3 postoupila podruhé v kariéře na okruhu WTA Tour do semifinále.
O premiérové finále se v generálce na US Open utká s Elise Mertensovou z Belgie.
Jednadvacetiletá Lucie Havlíčková uspěla na US Open v kvalifikaci a poprvé v seniorské kariéře si zahraje hlavní soutěž grandslamového turnaje.
Rozhodující duel zvládl i Dalibor Svrčina a představí se ve Flushing Meadows poprvé v hlavním pavouku.
Dvacetiletá Bartůňková si dosud mezi elitou zahrála semifinále jen loni v září na jiné mexické pětistovce v Guadalajaře.
Na nižších challengerech WTA má na kontě dvě finálové účasti, naposledy v červnu na trávě v Birminghamu. V letošní průlomové sezoně se propracovala ve světovém žebříčku už na 38. místo.
S Viďmanovou, která se do hlavní soutěže probojovala z kvalifikace, svedla tuhý boj o postup mezi čtyři nejlepší. První set získala po téměř hodině, druhý naopak ztratila v tie-breaku 3:7.
V rozhodující sadě si obě soupeřky dlouho držely podání. Bartůňková ji zlomila až v koncovce brejkem na 5:3, po němž už zápas dopodávala.
S Mertensovou se Bartůňková utká potřetí v kariéře. V prvním vzájemném duelu letos na Australian Open s Belgičankou prohrála a schytala od ní dokonce kanára, na trávě v Berlíně ale o deset let starší soupeřce porážku oplatila.
České úspěchy v kvalifikaci US Open
Havlíčková porazila v zápase 3. kola kvůli dešti rozloženého do dvou dnů 6:0, 6:4 Japonku Nao Hibinovou, jež o kolo dřív vyřadila Annu Siskovou.
Na grandslamech aktuálně 225. hráčka žebříčku sbírala úspěchy na juniorské úrovni, v roce 2022 získala double na Roland Garros a několik měsíců nato byla na US Open ve finále dvouhry a vyhrála čtyřhru. V polovině roku 2024 pak kvůli psychické únavě přerušila na rok kariéru a nyní zaznamenala jeden z největších seniorských úspěchů.
Svrčina musel ve 3. kole otáčet duel proti domácímu Mackenziemu McDonaldovi a Američana porazil 4:6, 6:2 a 7:5.
Počtvrté v kariéře si tak třiadvacetiletý ostravský rodák zahraje na grandslamu, ale poprvé na US Open.
V posledním kole kvalifikace neuspěla Vendula Valdmannová. V téměř tříhodinové bitvě podlehla 7:5, 4:6, 4:6 americké favoritce Elvině Kalievové a na grandslamovou premiéru si ještě musí počkat.
Tenisový turnaj žen v Monterrey v Mexiku (tvrdý povrch, dotace 1,206.446 dolarů):
Dvouhra - čtvrtfinále: Bartůňková - Viďmanová (obě ČR) 6:4, 6:7 (3:7), 6:3.
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