Český souboj v Hertogenboschi? Belgičanka byla proti

Tenistka Nikola Bartůňková nezvládla na trávě v Hertogenboschi dohrávku prvního kola s Hanne Vandewinkelovou. Duel, který byl v úterý kvůli dešti přerušen ve třetím setu, nakonec prohrála 6:4, 6:7, 5:7.
Belgičanku čeká další česká soupeřka, o čtvrtfinále se utká s osmou nasazenou wimbledonskou šampionkou Barborou Krejčíkovou.
Dvacetiletá Bartůňková odehrála minulý týden první profesionální turnaj na trávě a na challengeru WTA v Birminghamu došla až do finále.
Ve vyrovnaném duelu proti o dva roky starší Vandewinkelové ale nedokázala na úspěšné tažení navázat. Ve třetí sadě v úterý dvakrát přišla o podání a za stavu 2:3 zápas přerušil déšť.
V dnešním pokračování sice v desátém gamu na příjmu odvrátila dva mečboly, sebrala soupeřce podání a vyrovnala na 5:5, vzápětí ale znovu přišla o servis.
Vandewinkelová, která do hlavní soutěže prošla coby 97. hráčka světového žebříčku z kvalifikace, pak už zápas dotáhla.
Tenisový turnaj mužů a žen v Hertogenboschi (tráva):
Ženy (dotace 283.347 dolarů):
Dvouhra - 1. kolo: Vandewinkelová (Belg.) - Bartůňková (ČR) 4:6, 7:6 (7:5), 7:5.
Čtyřhra - 1. kolo: Chan Hao-Ching, Sönmezová (Tchaj-wan/Tur.) - Malečková, Škoch (ČR) 7:5, 6:2.
Hurá na trávu s CANAL+ Sport
Třebaže se v jejich zemi nachází jen pár kurtů s tím nejklasičtějším tenisovým povrchem, Češky na něm hrají jako z partesu. Prestižní turnaje v Londýně, Berlíně a Bad Homburgu můžete v červnu sledovat na CANAL+ Sport 2 a 3. Kromě šikovných krajanek nyní přitahuje pozornost také návrat veteránky Sereny Williamsové, která se hlásí do čtyřhry.
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