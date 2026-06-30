Český souboj ovládla Plíšková. Finalistka Wimbledonu nedala Valentové šanci

Tenistka Karolína Plíšková zvládla ve Wimbledonu české derby s Terezou Valentovou a po vítězství 6:3, 6:4 postoupila do 2. kola.
Finalistka travnatého turnaje v All England Clubu z roku 2021 vyhrála dnešní duel proti devatenáctileté krajance za hodinu a čtvrt. V dalším kole může narazit na obhájkyni titulu Polku Igu Šwiatekovou, nebo Američanku Taylor Townsendovou.
O postup do 2. kola hraje také Marie Bouzková, která čelí Australance Talii Gibsonové. Třináctého nasazeného Jiřího Lehečku čeká Australan Alexei Popyrin, o dvě příčky níže postavený Jakub Menšík narazí na domácího Tobyho Samuela a Vít Kopřiva se utká s jiným Britem Janem Choinským. Turnajová devítka Linda Nosková pak vstoupí do turnaje proti Němce Elle Seidelové a Sára Bejlek vyzve nasazenou sedmnáctku Rumunku Soranu Cirsteaovou.
Čtyřiatřicetiletá Plíšková porazila o 15 let mladší Valentovou díky stoprocentnímu servisu a dvěma brejkům. Nemusela litovat ani sedmi dvojchyb. Do 2. kola Wimbledonu postoupila po čtyřech letech. Vloni v Londýně chyběla kvůli zranění nohy.
Plíšková rozhodla oba sety v koncovkách. V první sadě získala klíčový brejk v osmé hře, ve druhém setu prolomila podání Valentové v devátém gamu. Duel poté ukončila na servisu čistou hrou.
Tenisový Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 54,2 milionu liber):
Ženy:
Dvouhra - 1. kolo: Plíšková - Valentová (obě ČR) 6:3, 6:4, Sakkariová (Řec.) - Tausonová (24-Dán.) 6:3, 6:3, Anisimovová (6-USA) - Gjorčeská (Sev. Mak.) 6:3, 6:2, Grantová (It.) - Boulterová (Brit.) 6:4, 6:2.
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